Güney Kıbrıs, yatırımları çekmek için İngiliz pazarına yöneldi

Güney Kıbrıs temsilcilerden oluşan bir heyet, Kıbrıs'ı yatırım fonları ve fon yönetim şirketlerinin kaydedilebileceği bir Avrupa yargı yetkisi olarak tanıtmak için bu hafta Londra'ya gitti.

Güney Kıbrıs temsilcilerden oluşan bir heyet, Kıbrıs'ı yatırım fonları ve fon yönetim şirketlerinin kaydedilebileceği bir Avrupa yargı yetkisi olarak tanıtmak için bu hafta Londra'ya gitti.

Heyet, Invest Cyprus CEO'su George Campanellas, kısa süre önce atanan Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC) başkanı George Theocharides ve Kıbrıs Yatırım Fonları Derneği (CIFA) başkanı Andreas Yiasemides'ten oluşuyordu.

Invest Cyprus tarafından yönetilen bu tanıtım girişimi, 'Yeni Dönem: Başarılı düzenleyici, operasyonel ve yatırım stratejileri ile gelişen Avrupa fon dağıtım ortamında gezinme' adlı bir etkinliğe katılımı içeriyordu.

Etkinliğe fon yöneticileri, aile ofisleri, yatırım bankaları ve özel sermaye şirketleri dahil olmak üzere yatırım fonlarıyla ilgili 200'den fazla kuruluş katıldı.

Kıbrıs'ın gündeminde, Kıbrıs'taki son AUM (Yönetim Altındaki Varlıklar) büyümesi; 2020'ye kadar büyüme; anahtar sürücüler; Kıbrıs'ta fon kurmak; Kıbrıs'ın stratejik konumu, çifte vergilendirme anlaşmaları; AB ve ötesine doğrudan yatırım; bir Kıbrıs fonunun temel faydaları; adadaki vergi ve yasal çerçevenin araştırılmasının yanı sıra.

Özellikle, Invest Cyprus CEO'su George Campanellas, Kıbrıs ekonomisinin önemli sektörlerdeki önemli beklentileri hakkında konuştu.

Campanellas, Kıbrıs yargısı tarafından kaydedilen artış eğilimi olan yatırım fonları sektörünün gelişimine de atıfta bulundu ve Kıbrıs'ta yönetilen varlıkların 10.7 milyar Euro'ya ulaştığını açıkladı.

CySEC başkanı George Theocharides, komisyonun Kıbrıs'taki yatırım fonlarının kayıtlarında artışa yol açan eylemleri hakkında konuştu.

Aynı zamanda, komisyonun ESG fonlarına ilişkin vizyonunu ve teknolojinin daha güçlü bir düzenleyici çerçeveye daha fazla entegrasyonunu da sergiledi.

ESG fonları, yatırım süreçlerini uygularken çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerini dikkate alır.

Son olarak, CIFA başkanı Andreas Yiasemides, Kıbrıs'ın Avrupa merkezi arayan şirketler ve kuruluşlar için sahip olduğu çeşitli karşılaştırmalı avantajları vurgulayarak, Kıbrıs'ın uluslararası bir uluslararası yatırım fonları merkezi haline dönüşmesine duyduğu güveni dile getirdi.

Ayrıca Yiasemides, adanın misafirperver ortamından, sahip olduğu yetenekli insan kaynağından, coğrafi konumundan ve Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına sunduğu kolay erişimden, güçlü Avrupa yasal çerçevesinden, şeffaf vergi rejiminden ve çeşitli destek hizmetlerinden de bahsetti.