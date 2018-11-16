  • BIST 93.589
  • Altın 209,651
  • Dolar 5,3538
  • Euro 6,0769
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati Önemdedir”

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına: Sana ders olsun

»
Feyza Algan, 'Güzin Abla' köşesinde tecavüze uğradığını anlatan bir kadına, "Bu tür olaylar, genç okurlarıma örnek oluyor, iyi bir ders oluyor. Onlara verebileceğim öğütlerden çok daha fazla işe yarıyor dedi
Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına: Sana ders olsun

İsmini vermek istemeyen bir kadın kadın, 'Güzin Abla'ya "Üniversitede tanıştığım bir gençle arkadaşlık ediyordum. Bir akşam beni arkadaşının evine götürdü. Orada bana içki içirdi ve rızam dışımda benimle beraber oldu. Şimdi ben erkeklere artık nasıl güvenebilirim, söyleyin bana" sorusunu yöneltti.

Algan'ın,  Hürriyet'te "Rızam dışında benimle oldu" başlığıyla yayımlanan yazısında buna verdiği yanıt "Bunları benimle paylaştığın için teşekkür ederim sana. Çünkü işte bu tür olaylar, genç okurlarıma örnek oluyor, iyi bir ders oluyor. Onlara verebileceğim öğütlerden çok daha fazla işe yarıyor. Her önünüze çıkan erkeğe hemen güvenmeyin, onu çok iyi tanımadan baş başa kalmayın" oldu. 

"Bu olay sana bir ders olsun. Bundan böyle tatlı sözlere inanmadan önce daha bir temkinli olursun eminim" diyen Algan, şöyle devam etti:

— Bu demek değil ki, tüm erkeklere karşı inancını kaybedeceksin.  Bakarsın karşına gerçekten iyi biri de çıkar. Seni sevgiyle sarıp, bu yaşadığın kâbusu sana unutturur. Neden olmasın, dünyada kötüler kadar iyi insanlar da var, bunu unutma.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Netflix ücretleri yarı yarıya düşüyor15 Kasım 2018 Perşembe 13:27
  • Papa: Dedikoducular teröristtir15 Kasım 2018 Perşembe 11:16
  • Antarktika buzulları altında eski kıtaların izlerine rastlandı15 Kasım 2018 Perşembe 10:47
  • Pikachu'nun yeni imajı hayranlarından tepki topladı14 Kasım 2018 Çarşamba 14:32
  • İlk uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşlık ücreti belli oldu14 Kasım 2018 Çarşamba 12:27
  • Yeni Zelanda açıklarında 8 metrelik gizemli canlı tespit edildi (VİDEO)14 Kasım 2018 Çarşamba 11:09
  • Bir küvet bozuk parayla iPhone XS satın aldı14 Kasım 2018 Çarşamba 10:35
  • Derin dekoltesi nedeniyle Louvre Müzesi'ne alınmadı13 Kasım 2018 Salı 13:22
  • Sade kahve içenlere dikkat: Aralarından psikopat çıkabilir13 Kasım 2018 Salı 13:02
  • Kendisine sadık kalacak doğru adama yıllık 60 bin pound verecek12 Kasım 2018 Pazartesi 17:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti