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Hemşireler günü kutlandı

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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB) ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) 12 Mayıs Hemşireler günü nedeniyle Dereboyunda yürüyüş düzenledi.
Hemşireler günü kutlandı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB) ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES)

12 Mayıs Hemşireler günü nedeniyle Dereboyunda yürüyüş düzenledi.

Festival tadında gerçekleşen etkinliğe Bando Takımı da eşlik etti.

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