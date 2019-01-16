İngilizler porno izleme rekoru kırdı

Kişisel verilerin gizliliği konusunda endişelere yol açan düzenlemenin yürürlüğe girmesinden kısa bir süre önce, porno izleme oranlarında artış yaşanıyor.

Dünyanın en çok izlenen porno video platformu Pornhub'ın yayımladığı yıllık veri analizlerine göre, İngilizler siteyi en çok ziyaret edenler arasında ikinci sıraya yerleşti. Birinci sırada ise her zaman olduğu gibi yine ABD yer aldı.

Bir diğer porno sitesi xHamster'ın İngiltere'den aldığı ziyaretçi trafiğinde de 2018 yılında yüzde 6 oranında artış yaşandı.

Ülke çapında Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen kısıtlayıcı tedbirler İngilizlerin porno sitelere gösterdiği ilginin nedenleri arasında gösteriliyor. Yasak, İngiltere Dijital Ekonomi Yasası'nın bir parçası.

Ülkedeki yayın düzenleyici kuruluş BBFC, içeriğinin üçte birinden fazlası pornografik materyallerden oluşan web sitelerine erişimin kısıtlanmasını sağlayacak. Internet servis sağlayıcıları, yaşını doğrulamayan kullanıcıların porno içerikli sitelere erişimini engelleyecek. Bu tür sitelere erişim için ise üçüncü taraf yaş doğrulama programına kaydolmak ve bazı kişisel bilgileri vermek gerekiyor.

KİŞİSEL BİLGİLER ÖZEL ŞİRKETİN TEKELİNE GEÇECEK

Yaş doğrulama programları arasında, Pornhub, Youporn gibi sitelerin sahibi olan MindGeek'in çatısı altındaki AgeID yer alıyor. Şirket basına yapılan açıklamada AgeID'nin yaş doğrulama sürecinde verilen isim, adres, telefon numarası, doğum tarihi gibi kişisel verileri görmediğini ve depolamadığını iddia etse de, kamuoyu ülkedeki kişisel gizlilik ihlali skandalları nedeniyle tedirgin.

İngiltere'deki insan hakları örgütleri düzenleyici kuruluş BBFC'nin kişisel verilerin güvenliğini sağlama konusunda güçsüz olduğunun altını çiziyor. Büyük bir yayıncı olan MindGeek'in bu bilgileri ve pazarı önemli ölçüde elinde tutacağına dikkat çeken örgütler, hükümetin bu şirket üzerinde kontrolü olmadığını da vurguluyorlar.