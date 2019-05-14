İnşaatlarda can pazarı: İş kazasında 1 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Şimşek bugün saat 15.00 sıralarında Haspolat'ta faaliyet gösteren bir iş yerinin damına izolasyon yapılması maksatlı keşifte bulunduğu sırada üzerinde bulunduğu iskelenin devrilmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
Ayhan Şimşek’in tedavisi kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Olayla ilgili başlatılan polis soruşturması devam ediyor.
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