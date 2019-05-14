  • BIST 87.671
  • Altın 250,310
  • Dolar 6,0243
  • Euro 6,7385
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

İnşaatlarda can pazarı: İş kazasında 1 kişi yaralandı

» »
Haspolat’ta bugün öğle saatlerinde meydana gelen iş kazasında 24 yaşındaki Ayhan Şimşek yaralandı
İnşaatlarda can pazarı: İş kazasında 1 kişi yaralandı

 Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Şimşek bugün saat 15.00 sıralarında Haspolat'ta faaliyet gösteren bir iş yerinin damına izolasyon yapılması maksatlı keşifte bulunduğu sırada üzerinde bulunduğu iskelenin devrilmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Ayhan Şimşek’in tedavisi kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Olayla ilgili başlatılan polis soruşturması devam ediyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çaluda'dan 1 Mayıs mesajı: ‘’İnsan onuruna yaraşır çalışma koşulları ve sendikal haklar istiyoruz’’29 Nisan 2019 Pazartesi 09:23
  • Müfettişler tam kadro hazır: 1 Mayıs’ta da açık olan işyerleri denetlenecek26 Nisan 2019 Cuma 12:12
  • 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliklerle kutlanacak26 Nisan 2019 Cuma 11:50
  • ‘Özel sektör yangın yeri, şov yerine somut adımlar atılmalı!’10 Nisan 2019 Çarşamba 14:31
  • 1 Mayıs için ara bölgede ortak kutlama09 Nisan 2019 Salı 11:18
  • Yatış meslek: Sadece yatarak 60 günde 15 bin 500 Euro kazanacaklar27 Mart 2019 Çarşamba 17:53
  • Hür-İş Federasyonu ve Mobbingle Mücadele Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı26 Mart 2019 Salı 14:17
  • KTAMS ile Vakıflar Bankası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı21 Mart 2019 Perşembe 15:22
  • 'Emekçi Kadınlar Panayırı’ Girne’de kuruluyor19 Mart 2019 Salı 14:31
  • Tavuklar birlik olup kendilerini koruyabilir mi?13 Mart 2019 Çarşamba 16:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti