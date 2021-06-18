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IOC, Olimpiyatlar'da "Gereksiz Fiziksel Teması" Yasakladı; Japonya'da Sporculara Dağıtılacak 160 Bin Prezervatife Ne Olacağı Merak Konusu Oldu

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Tokyo Olimpiyatları'na katılacak sporcuların Koronavirüs önlemleri kapsamında "Gereksiz fiziksel temastan kaçınmaları" yönünde bir uyarı yaptı.
IOC, Olimpiyatlar'da "Gereksiz Fiziksel Teması" Yasakladı; Japonya'da Sporculara Dağıtılacak 160 Bin Prezervatife Ne Olacağı Merak Konusu Oldu

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Tokyo Olimpiyatları'na katılacak sporcuların Koronavirüs önlemleri kapsamında "Gereksiz fiziksel temastan kaçınmaları" yönünde bir uyarı yaptı. Uyarının ardından organizatörler, bir Olimpiyat geleneği olarak ayrılan 160 bin prezervatifi kullanmanın yasak kullanılmayacağı sorularıyla karşı karşıya kaldı. 

The Guardian'da yer alan habere göre, 2020 Olimpiyatları'nın organizatörleri, Koronavirüs salgınında gerçekleşen oyunların güvenli bir şekilde geçmesi için çağrılarını yineliyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), bu hafta Olimpiyatlar kapsamında alanda kalacak kişilerin sosyal mesafe kurallarını uymaları gerektiğini, aksi takdirde yaptırımlarla karşılaşacaklarını duyurdu. 

Kurallar kapsamında sporcuların, süreç boyunca "Gereksiz fiziksel temastan kaçınmaları" istendi. 

IOC'nin fiziksel teması yasaklayan kuralı, Japonya'daki organizatörleri, bir gelenek olarak Olimpiyat sporcuları için ayrılan 160 bin prezervatifin ne olacağı konusunda sorularla karşı karşıya bıraktı. 

1988 yılında Seoul'de Olimpiyatlar sırasında güvenli seksin teşvik edilmesi amacıyla prezervatif dağıtılmasıyla başlayan gelenek kapsamında bu yıl da sporcular için 160 bin prezervatif ayrılmıştı. 

Organizatörler, dağıtılacak prezervatiflerin Olimpiyatlar sırasında değil, evlerine döndüklerinde kullanılacağını, HIV ve Aids'e karşı farkındalık oluşturma amacı taşıdığını söyledi. 

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