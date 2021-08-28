Işık Kitabevi’nde “Kitap Günleri” başlıyor

30 Ağustos - 11 Eylül arası ders kitapları hariç tüm kitaplarda %10, Işık Kitabevi yayınlarından çıkan kitaplarda ise %20 indirim olacak.

Kitap fuarı kapsamında verilen Onur Ödülü bu yıl toplum sağlığı alanında ağır sorumluluk üslenen ve mücadele eden tüm doktorlar adına Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne ve yüksek risk altında çalışan hemşireler adına Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’ne verilecektir.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile ortak verilen “Edebiyat Hizmet Ödülleri” ise sanatçı - yazar Özden Selenge ve şair - öykücü M. Kansu’ya verilecek. Ödül töreni pandemi koşullarında sınırlı sayıda katılma gerçekleştirilecek.

Kitap Günleri boyunca Küreselden Yerele Pandemi Yönetimi, Kıbrıslı Türkler Kayıp Özne Mi? - KKTC-TC İlişkileri - ve Pandemide Eğitim Nereye? Başlıklarında paneller gerçekleşecek.

Tüm etkinlikler Işık Kitabevi’nin terasında düzenlenecek. Pandemi koşulları dikkate alıncak.

Covid-19 pandemisinin etkileri çok boyutlu bir şekilde yaşamlarımızı kuşattığı bir süreçten geçiyoruz.

Pandeminin eşlik ettiği iklim krizi, ekonomik kriz ve sosyal parçalanmalar günün sonunda bizi çok katmanlı bir anlam kriziyle yüzleştiriyor.

Geleceğin flulaştığı, bugünün ise hızla tüketildiği bir dönemde, gerek bireysel gerekse de toplumsal olarak yol bulmak, içinden geçmekte olduğumuz karmaşık zamanları anlamak ve yeni zamanları anlamlandırmak için her zamanki gibi kitaba başvuruyoruz.

Pandemi koşullarında da yıllardır olduğu gibi okuyucuları kitap ile buluşturmaya devam ediyoruz.

Geçtiğimiz yıl birçok kesim için buruk bir yıl olmuştu. Bu burukluğa her yıl organize ettiğimiz kitap fuarını gerçekleştirememiş olmamız da dahil…

Bu yıl ise tüm okurlarımıza iyi bir haberimiz var. Pandeminin boyutu dikkate alınarak, geniş kapsamlı bir 33’ün Kitap Fuarı yerine, daha dar kapsamlı “kitap günleri” etkinliği düzenliyoruz.

Kitap günleri etkinlikleri Lefkoşa’daki Işık Kitabevi’nde gerçekleştirilecek.

Okurlarımıza indirimli kitap satışları 30 Ağustos - 11 Eylül arası saat 08:00 - 21:00’ye kadar sürecek. İndirim ders kitapları hariç tüm kitaplarda %10, Işık Kitabevi yayınlarından çıkan kitaplarda ise %20 indirim olacak.

Onur ödülleri

Bu yılki Onur Ödülleri toplum sağlığı alanında ağır sorumluluk üslenen ve mücadele eden tüm doktorlar adına Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne ve yüksek risk altında çalışan hemşireler adına Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’ne verilecektir.

Edebiyat hizmet ödülleri

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile ortak verilen “Edebiyat Hizmet Ödülleri” ise bu yıl sanatçı - yazar Özden Selenge ve şair - öykücü M. Kansu’ya verilecek. Ödül töreni pandemi koşullarında sınırlı sayıda katılma gerçekleştirilecek.

Ayrıca kitap günleri boyunca siyasal gelişmeler ve pandeminin farklı boyutlarını konu alan 3 farklı panel gerçekleştirilecek. Ödüllerin verilmesi ve panellerin tümü Işık Kitabevi binası terasında olacak.

Kitap Günleri programı şöyle:

30.08.2021: Ödüllerin verilmesi

Onur ve edebiyat hizmet ödüllerinin takdim edilmesi

Müzik dinletisi: Ezgi Bertiz, Nilay Derviş, Hasan Rahvancıoğlu, Sude Koç

Yena Hacışevki

02.09.2021: Panel: Küreselden Yerele Pandemi Yönetimi

Konuşmacılar: Özlem Gürkut,

Sıla Usar

Jale Refik Rogers

Mertkan Hamit

06.09.2021: Panel: Kıbrıslı Türkler Kayıp Özne Mi? - KKTC-TC İlişkileri -

Moderatör: İlksoy Asım

Konuşmacılar: Ali Baturay,

Yonca Özdemir,

Berkan Tokar

09.09.2021: Panel: Pandemide Eğitim Nereye?

Konuşmacılar: Ahmet Güneyli

Mehmet Hasgüler

Burak Maviş

Tüm konferanslar saat 20:00’de başlayacaktır.