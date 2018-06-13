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İskele’de Fikret hoca rüzgarı:“Kısır döngüyü kıracağız, İskele’yi birlikte yöneteceğiz!”

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İskele’de Fikret hoca rüzgarı:“Kısır döngüyü kıracağız, İskele’yi birlikte yöneteceğiz!”
İskele’de Fikret hoca rüzgarı:“Kısır döngüyü kıracağız, İskele’yi birlikte yöneteceğiz!”

İskele Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli, bölgenin uzun zamandır aynı anlayışla, aynı vizyonsuzlukla ve siyasi çekişmelerle yönetildiğini belirterek, “bu kısır döngüyü kıracağız, İskele’yi halkımızla birlikte yöneteceğiz” dedi.

İskele Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli, İskele köylerinde üretimle uğraşan kesimleri ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdi. Çiftçinin sıkıntılarını dinleyen Civisilli, İskele’nin gelişmesi için bölgesel kalkınma planının hazırlanmasına öncülük etmek istediklerini söyledi.

İskele’nin acilen bir imar planına ihtiyacı olduğunu da vurgulayan Civisilli, “İskele’yi yeşilin kenti yapacağız” dedi. Mümkün olan her yeri ağaçlandırıp, İskeleli’nin kaliteli hava solumasını ve bölge halkının temiz bir çevrede yaşamasını sağlayacaklarını kaydetti.

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