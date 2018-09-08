İspanya'da yeni bir restorasyon faciası

Asturias bölgesindeki bir kilisede bulunan, koyu ahşap renkteki Hz. Meryem ve Hz. İsa heykellerinde, alışılmışın dışında parlak renkler tercih edilmesi tepkiye neden oldu.

İspanya'nın Asturias bölgesindeki bir kilisede bulunan 15. ve 16. yüzyıllardan kalma ahşap oyma heykellerin restorasyon sırasında parlak renklere boyanması tepki çekti.

'La Voz de Asturias' gazetesi, Ranadoiro kasabasındaki kilisede bulunan ve adı açıklanamayan bir köy sakini tarafından restore edilen heykellerin ucuz plastik oyuncaklara benzetildiğini yazdı.

Gazete, koyu ahşap renkteki Meryem Ana heykelinde başörtüsü için fuşya, elbise için mavi, yüz kısmı ve dudaklar için parlak tonlar, Çocuk İsa'nın elbisesi için de parlak yeşil renk tercih edildiğini yazdı.

​Kilisedeki başka bir Meryem Ana heykelinin de siyah olan saçları sarıya boyandı. Çocuk İsa'nın elbisesi için de pembe renk kullanıldı. Heykellerin, restorasyon sonrası tanınmayacak hale geldiği belirtildi.

'BİRAZ RENGİN ONLARI DÜZELTECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

Restorasyonu yapan köy sakini, yerel basına yaptığı açıklamada "Profesyonel değilim ama figürler çok kötüydü ve biraz rengin onları düzelteceğini düşündüm." ifadelerini kullandı.

Ülkede dini figürler restore edilmeden önce izin alınması gerekiyor. Heykellerdeki zararın boyutunu araştırmak üzere söz konusu kiliseye yetkililer gönderildi.

​Sosyal medya kullanıcıları da figürlerin eski ve yeni hallerini paylaşarak sonucu vandalizm olarak niteledi.

İLK DEĞİL

İspanya'da 2012'de bir kilisedeki Ecce Homo adlı Hz. İsa freski, cemaat üyesi yaşlı bir kadın tarafından restore edilmiş ancak sonuç 'aşırı derecede kötü' olduğu için tüm dünyanın ilgisini çekmişti.