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İsveç'te çöpten kraliyet hazinesi çıktı

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İsveç'te 6 ay önce bir müzeden çalınan kraliyet hazinesi çöpte bulundu.
İsveç'te çöpten kraliyet hazinesi çıktı

Geçtiğimiz Eylül ayında çalınan İsveç Kralı 4. Karl ve eşi Kristian'a ait taç ve mücevherlerden oluşan hazine çöpte bulundu.

6.5 milyon dolar değerindeki taç ve hazineyi Stockholm'e 120 kilometre uzaklıktaki Strangas Katedrali'nin müzesinden geçen Eylül ayında çalan şüpheliler yakalanmış, çalınan eşyaların bulunması için ise çalışma başlatılmıştı. Kayıp mücevherler bulunana kadar, hazinenin altın için eritilmesinden veya koleksiyona zarar verilmesinden endişe ediliyordu.

Hazinenin, 17. yüzyılda İsveç Kralı 4. Karl'a ve eşi Kraliçe Kristina'ya ait olduğu belirtiliyor. Gümüş ve incilerle süslenen altın mücevherlerin yaklaşık 6.5 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında çalınan İsveç Kralı 4. Karl ve eşi Kristian'a ait taç ve mücevherlerden oluşan hazine çöpte bulundu.

6.5 milyon dolar değerindeki taç ve hazineyi Stockholm'e 120 kilometre uzaklıktaki Strangas Katedrali'nin müzesinden geçen Eylül ayında çalan şüpheliler yakalanmış, çalınan eşyaların bulunması için ise çalışma başlatılmıştı. Kayıp mücevherler bulunana kadar, hazinenin altın için eritilmesinden veya koleksiyona zarar verilmesinden endişe ediliyordu.

Hazinenin, 17. yüzyılda İsveç Kralı 4. Karl'a ve eşi Kraliçe Kristina'ya ait olduğu belirtiliyor. Gümüş ve incilerle süslenen altın mücevherlerin yaklaşık 6.5 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

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