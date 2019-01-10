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İzzet Yıldızhan: 9 çocuğumun aylık masrafı 100 bin TL'den fazla

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Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan katıldığı magazin programında 9 çocuğuna evde ödül ve ceza sistemini uyguladığını ve aylık masraflarının 100 bin TL'yi geçtiğini söyledi.
İzzet Yıldızhan: 9 çocuğumun aylık masrafı 100 bin TL'den fazla

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan katıldığı magazin programında 9 çocuğuna evde ödül ve ceza sistemini uyguladığını ve aylık masraflarının 100 bin TL'yi geçtiğini söyledi.Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan katıldığı magazin programında 9 çocuğuna evde ödül ve ceza sistemini uyguladığını ve aylık masraflarının 100 bin TL'yi geçtiğini söyledi.

Türkücü İzzet Yıldızhan, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Programda aile yapısından ve 9 çocuğundan bahseden Yıldızhan, aylık masraflarının 100 bin TL'yi geçtiğini söyledi.

AYLIK MASRAFLARI 100 BİN TL'NİN ÜSTÜNDE

Yıldızhan, canlı yayında aile yaşantısıyla ilgili ilginç itiraflarda bulundu. Programda 9 çocuğuyla birlikte fotoğrafı paylaşılan Yıldızhan, "9 tane çocuğum var. 7 erkek, 2 kız. Çocuklarıma eğitimin önemini her seferinde söylüyorum. Hepsi okuyor. Aylık masrafları 100 bin TL'nin üzerinde." dedi

640xauto-006.jpg"EVDE ÖDÜL VE CEZA SİSTEMİ VAR"

Evde çocuklara ödül ve ceza sistemi de uyguladığını söyleyen Yıldızhan, "İkramiye alan da oluyor, maaşının yarısı kesilen de. Benim 9 yaşında canavarın bana 100 bin TL zararı var, 3 tane televizyon patlattı" dedi. Yıldızhan, her çocuğuna eşit davrandığını ve harçlık olarak her ay maaş verdiğini de sözlerine ekledi.

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