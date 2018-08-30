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Japonya'dan Çin’e ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle protesto notası

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Bir Japon muhabirin, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Japon Dışişleri Bakan Yardımcısı Takeo Akiba arasında gerçekleşen görüşmeye alınmaması üzerine Japon hükümeti, Çin'e protesto notası gönderdi.
Japonya'dan Çin’e ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle protesto notası

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Japon Dışişleri Bakan Yardımcısı Takeo Akiba arasında gerçekleşen görüşmeye katılımasına izin verilmeyen bir Japon muhabir iki ülke arasında gerginlik yarattı.

 

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın muhafazakar Sankei Shimbun gazetesinde görev yapan Japon muhabire izin vermemesi üzerine Pekin'deki diğer Japon gazeteciler de etkinliği izlemedi.

Konu hakkında açıklama yağan  Japon Hükümeti Sözcüsü Yoşihide Suga, "Japon hükümeti ifade özgürlüğü de dahil temel insan haklarının uluslararası toplum için evrensel değerler olduğuna ve bu hakların tüm ülkelerde garanti altına alınmasını inanıyor" dedi.

Suga, "Bu bakış açısından hareketle böyle bir olay yaşanması son derece üzücü ve Çin tarafına bu konuda protesto notası gönderdik" ifadelerini kullandı.

Sankei Shimbun gazetesinin yöneticilerinden Fumihiko Iguchi de  Çin hükümetinin tavrının yasal olan haber alma hakkının engellenmesi olduğunu belirtti.

Sözcü Suga buna karşın iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini de ifade etti.Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin ekim ayında Çin'i ziyaret etmesi bekleniyor.

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