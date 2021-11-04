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Kuir Kıbrıs Derneği, `Benim Hakkım` Kampanyasını Başlattı

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“Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında, Benim Hakkım adlı bir bilinçlendirme kampanyası başlatıldı. Kampanya, farklı alanlarda 5 reklam panosu, bir dizi sosyal medya gönderisinden ve ardından bir farkındalık yaratma videosundan oluşmaktadır.
Kuir Kıbrıs Derneği, `Benim Hakkım` Kampanyasını Başlattı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL iş birliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında, Benim Hakkım adlı bir bilinçlendirme kampanyası başlatıldı. Kampanya, farklı alanlarda 5 reklam panosu, bir dizi sosyal medya gönderisinden ve ardından bir farkındalık yaratma videosundan oluşmaktadır.

 

Benim Hakkım kampanyası, LGBTİ+'ların sıklıkla ayrımcılık ve ötekileştirmeyle karşı karşıya kaldığı 6 farklı tematik alana odaklanıyor; aile, eğitim, iş, barınma, sağlık ve yaşam. Kampanya, Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” projesi kapsamında yayınlanan iki araştırmadaki bulgulara bağlı olarak tasarlandı. Kampanya, Kıbrıs'ın kuzey kesimindeki LGBTİ+'ların karşılaştığı sistematik insan hakları ihlalleri konusunda bir diyalog oluşturmayı amaçlamaktadır.

Benim Hakkım kampanya videosu “Sistemin veya insanların ön yargılarının bizi engellemesine izin vermeyeceğiz. Güvenli bir ortamda büyümek ve ailemi seçmek, eğitim, iş, güvenli barınma seçeneklerine erişim, sağlık hizmetlerine eşit erişim, özgürlük, eşitlik ve sevgi dolu bir hayat Benim Hakkım. Bize dayatılan aşağılanmaya, damgalanmaya, nefret söylemine ve ötekileştirmeye rağmen, biz Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve artılar olarak buradayız. Günlük yaşamınızın her alanındayız. Hepimizin özgürce yaşama hakkı var. Yeryüzü aşkın rengi oluncaya dek. Nefrete inat, yaşasın hayat.” cümleleri ile LGBTİ+’ların toplum içinde yaşadığı hak ihlallerine karşı mücadelenin daha güçlü bir şekilde devam edeceğine vurgulayarak sona ermektedir.

Benim Hakkım kampanyası hakkında daha fazla bilgi almak için Kuir Kıbrıs Derneği sosyal medya hesaplarını ve web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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