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Kuir Kıbrıs Derneği: “Hayat Proje” açılışı ve sergisi gerçekleşti

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Kuir Kıbrıs Derneği: “Hayat Proje” açılışı ve sergisi gerçekleşti
Kuir Kıbrıs Derneği: “Hayat Proje” açılışı ve sergisi gerçekleşti

Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı altında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS-GL işbirliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTI+’lar (Hayat)” başlıklı yeni projenin açılış etkinliği ve sergisi 20 Eylül 2019 tarihinde Bandabulya Sahnesi’nde gerçekleşti.

“Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+), sömürüden özgür olabileceği bir Kıbrıs için Sömürüden Özgür LGBTİ+ (Hayat)!” diyerek yola çıkan ekip, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde insan ticaretine maruz kalan LGBTİ+ların mücadelesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Hayat Projesi Mayıs 2019 da başlamış ve iki buçuk yıl boyunca sürecek. 

 

Etkinlik proje koordinatörü Doğukan Gümüşatam’ın açılış konuşması ile başlayıp ardından, Lefkoşa, Avrupa Birliği Program Destek Ofis Bölüm Yöneticisi Michael Docherty’nin konuşmasıyla devam etti.

Gümüşatam, konuşmasına katılan herkese teşekkür ederek başladı ve Kuir Kıbrıs Derneği’nin, “Homofobiye Karşı İnsiyatifolarak başlattığı erkekler arası cinsi münasebeti yasaklandığıyerel mevzuatın değiştirilmesi çalışmaları hakkında bilgi verdi. 27 Ocak 2014’da gerçekleşen değişiklik ile şekillenen Kuir Kıbrıs Derneğinin Kıbrıs’ın kuzey kesiminde toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıklara karşıt zorlu mücadelesi hakkında da bilgi verdi. Gümüşatam iki buçuk yıl boyunca uygulanacak proje aktiviteleri hakkında bilgi verdi ve projenin gelişim sürecinde yardımı dokunan herkese teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.

Avrupa Birliği Program Destek Ofis Bölüm Yöneticisi Michael Docherty konuşmasına, projenin amaçladıkları hakkında bilgi vererek başladı. Dochertyİnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programıkapsamında seçilen projelerin savunmasız gruplara, yasal çerçevenin değiştirilmesine ve mağdurlara destek sağlanmasına odaklanarak birbirini tamamladıklarını aktardı. Docherty ayrıcaABD Dışişleri Bakanlığı İnsan Ticareti ile Mücadele Raporu’na göre, Kıbrıs'ın kuzey kesiminin “insan ticareti için bir dokunulmazlık bölgesi olmaya devam ettiğini” belirtti. Ayrıca finansal kazanımlar uğruna insanların sömürüye maruz bırakıldığını ve bu utancın sonlanması için hepimize düşen görevler olduğunu aktardı.

Açılış etkinliği, kokteyl eşliğinde küratörlüğünü Derya Ulubatlı’nın üstlendiği ve Mehmet Koza’nın bir çalışması olan mini-görsel ve işitsel sergi ile devam etti.

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