Kuir Kıbrıs Derneği Odak Grup Toplantısı yapıldı

Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı altında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS-GL iş birliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTI+’lar (Hayat)” Projesi kapsamında 1-2 Ekim tarihlerinde, İzmir’de gerçekleşen, Türkiye ve Kıbrıs’ın kuzey kesiminden insan ticaretine karşı mücadele veren örgütlerin deneyim aktarımını hedefleyen “Odak Grup Toplantısı” başarı ile tamamlandı.

“Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+), sömürüden özgür olabileceği bir Kıbrıs için Sömürüden Özgür LGBTİ+ (Hayat)!” diyerek yola çıkan ekip, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde insan ticaretine maruz kalan LGBTİ+ların mücadelesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Hayat Projesi Mayıs 2019 da başlamış ve iki buçuk yıl boyunca sürecek.

Uzman Odak Grup Toplantısı, Kuir Kıbrıs Derneği Hayat Projesi ve KAOS-GL iş birliğiyle Türkiye’nin İzmir şehrinde bulunan Ege Palas Hotel’inde, Kıbrıs’tan 13, Türkiye’den ise 14 örgütün temsilcilerinin katılımı ile 2 gün boyunca sürdü. Toplantının 1. günü, Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği tarafından uygulanan COMMIT Projesi Koordinatörü Fezile Osum tarafından Kıbrıs’ın kuzey kesiminde İnsan Ticaretinin Durumu ile ilgili yaptığı sunumla başladı ve sonrasında Hayat Projesi Koordinatörü Doğukan Gümüşatam’ın projeyi tanıtımı ile devam etti. İlk günün ikinci yarısında ise, İnsan Kaynaklarını Geliştirme Vakfı ve Kadın Dayanışma Vakfı’nın insan ticareti üzerine yaptığı deneyim paylaşımları ile sonlandı. Toplantının ikinci gününü ise, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği’nin seks işçiliği üzerine deneyim aktarımı ile başlayarak, 27 örgütün genel deneyim aktarımları ile devam etti ve son olarak insan ticareti, seks işçiliği ve LGBTİ+ alanında çalışmanın zorluklarının tartışması ile başarıyla sonlandı.

Kuir Kıbrıs aktivisti ve Proje Koordinatörü Doğukan Gümüşatam, Uzman Odak Grup Toplantısının, insan ticareti karşıtlığı alanında çalışmalar yürüten diğer sivil toplum örgütleri ile iş birliği yaparak, uzun vadede LGBTİ+’ların temel insan haklarını garanti altına alacak sürdürülebilir bir mücadele vermek adına çok faydalı olduğunu belirtti. Uzman Odak Grup Toplantısı katılan örgüt temsilcilerine katılım sertifikalarının verilmesi ile sonlandı.