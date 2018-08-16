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LAÜ öğrencileri farkındalık yaratıyor

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Palavan, öğrencilerin çevre bilinci ile hareket ederek, çevre duyarlılığı konusunda örnek davranışlar sergilemelerinin son derece önemli olduğunu vurguladı.
LAÜ öğrencileri farkındalık yaratıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında ders hocası Yrd. Doç. Dr. Özcan Palavan öncülüğünde düzenledikleri örnek projeler ile bu kez “Böceklere Karşı Mücadele” ve “Kitap Okumaya Teşvik” adlı etkinlikleri gerçekleştirdiler.

   Palavan “Böceklere Karşı Mücadele” projesi ile üniversite yolunda bulunan çam ağaçlarını böcek ve haşerelerden korumak, ağaçlarda oluşacak çatlakları önlemek, gece görünümlerini ve bakımlarını sağlamak adına yapılan projede öğrencilerin özverili bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Palavan, bir çam ağacının yılda 100 kiloya kadar toz emdiği ve aynı oranda oksijen ürettiği göz önünde bulundurulduğunda; yoğun bir nüfusun yaşadığı üniversite çevresinde bulunan çam ağaçlarının korunmasının son derece faydalı olduğunu ve gelecek dönemlerde ağaç sayısını artırmaya yönelik projelere öncelik vermeye çalışacaklarını belirtti. Palavan, öğrencilerin çevre bilinci ile hareket ederek, çevre duyarlılığı konusunda örnek davranışlar sergilemelerinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

  “Kitap Okumaya Teşvik” projesi kapsamında ise öğrencilerin “Günde 6 Dakika Kitap Okumak Stresi %68 Oranında Azaltıyor”, “Kitap Okumak Telefonunuzun Pil Ömrünü Uzatır” ve “Bir Kitapta Sen Oku” sloganlarıyla Lefke Bölgesi’nde 3 ayrı yerde kurdukları standlarda kitap okuma etkinliği düzenlediklerini belirten Palavan, etkinlik ile farkındalık yaratan öğrencilerin kitap okumaya teşvik eden çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi.

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