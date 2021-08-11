Mağusa Türk Genel İş Sendikası açıklama yaptı, 20 aydır ek mesailer ödenmiyor!

İşte açıklama;

MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ SENDİKASI

BASIN AÇIKLAMASI

Bizler Gazimağusa Belediyesi çalışanlarıyız. Bizler çalıştığı kuruma bağlı, kurumumuzu ve Mağusa’yı seven, kurumuna, belediye başkanlığına, Gazimağusa halkına saygılı belediye emekçileriyiz.

Yaptığımız işi seviyoruz.

Uzun zamandır her türlü olumsuzluk, imkânsızlık, pandemi koşulları ve ekonomik zorluklara rağmen işimiz yapmaya, Gazimağusa halkına hizmet vermeye çalışıyoruz. Verdiğimiz veya vermeye çalıştığımız hizmet mükemmel mi? Tabi ki hayır. Ama şundan emin olun ki bunu sorumlusu emekçi arkadaşlarımız değildir. Aylarca ülke kapalı, sokağa çıkma yasağı varken, birçok kurum idari izinliyken, belediye emekçileri halkımızın sağlığı ve güvenliği için işlerinin başındaydı. Emekçi arkadaşlarımız hiçbir beklentiye girmeden kendilerini ve ailelerinin sağlıklarını tehlikeye atma pahasına, hiç çekinmeden Gazimağusa halkı için görevlerini yapmaya çalıştılar.

Gazimağusa Belediyesi çalışanları bugünlerde hem çok huzursuz, hem çok mutsuz, hem de geleceğinden tedirgindir. Gazimağusa Belediyesi emekçilerinin yaşadığı sorunlar birer birer çözüleceği yerde, çoğalmakta ve geleceğe yönelik karamsarlıkları artmaktadır.

Emekçi arkadaşlarımız halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için ihtiyaç duyduğu araç gereç ve malzemeye ulaşmakta gerçekten zorlanıyor. Birçok araç yenilenmediği veya gerekli bakım yapılmadığı için kullanılamıyor ve gerekli verim alınamıyor.

Esnaf Belediyeye kredili mal vermek istemiyor. Alacaklılar zamanında ödenemedikleri için sürekli sıkıntı yaşanıyor. Tüm bu olumsuz durumlar hizmetin kalitesini olumsuz etkiliyor.

Bunların yanında çalışanların hakkının Toplu İş Sözleşmesi’yle garanti altına alınmasına rağmen, ne maaş, ne ek ödenekler, ne de ek mesai alacakları zamanında ödenmiyor. Düşünün ki 20 aydır ek mesailerini alamayan emekçi kardeşlerimiz, her hafta sonu, her tatil ve bayramlarda halk sağlığı ve güvenliği için hizmet vermeye devam ediyor. En son 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresi boyunca halkımız için durmadan, dinlenmeden çalışan emekçilerimiz bu ek mesailerinin karşılığını ne zaman alacaklarını bilemiyorlar. Ek mesai çalışan arkadaşlar bir miktar ek gelirle aileleri için bir şeyler yapmayı hedeflerken, alacaklarını unutup banka kredileriyle açıklarını kapatmaya çalışıyorlar. 20 ay önce alacağınız ek mesai şimdi ne işe yarar? Bu emekçiler neye güvenip de aileleri için bir şeyler planlayabilirler?

Başkanımızın da bu konuda bir empati kurması, çözüm üretmesi şarttır.

Oysa biz çalışanlar çok büyük beklentiler içinde değiliz. Sadece, maaşlarımız ve mesaimiz gününde ödensin istiyoruz. “Acaba aybaşında maaş ödenebilecek miyiz? Yoksa yine 10’unu 15’ini mi bekleyeceğiz? Kredi kartı borçlarımıza ek faiz mi işleyecek?” diye düşünmek istemiyoruz.

Çok değil bundan bir ay önce 7 Temmuz’da, sendikamız 3 saatlik bir uyarı grevi yapmıştı. Tüm baskı ve tehditlere rağmen üyemiz karalı duruşunu sergilemiş ve hakları için gerekeni yapacağını Belediye Yönetimi’ne göstermişti. Bu uyarıya rağmen, geçen ay en son grup ayın 15’inde maaşlarını alabilmişlerdi. Sendika Yönetimi olarak sayın başkanımız hem sözlü hem de yazılı olarak yaptığımız uyarılar maalesef dikkate alınmadı. Ağustos başında emekçiler yine, parti parti, banka banka ve farklı günlerde ödenmiş, almaları gereken bayram harçlıkları (halen) verilmemiş ve ek mesailerin ödenmemesinde 20. aya girilmiştir. Rekor kırmak belki güzeldir ama çalışanın hakkını vermeyerek 20. ayı geçirmek tabi ki gurur duyulacak bir şey olmamalıdır.

Evet, uyarı grevimizin üzerinden bir ay geçti ama değişen bir şey yok. Çözüm için çaba hiç yok. Sadece bir sonraki grevin önüne geçmek için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Özellikle geçici personelimiz üzerindeki baskı ve tehditleri üzülerek duyuyor ve gözlemliyoruz. Baskılar o kadar antidemokratik ki personelin sosyal medya paylaşımlarını, yorumlarını hatta beğenilerini takip eden ekip var. Ki bu ekip paylaşım yapan arkadaşları arayıp uyarı adı altında tehdit ediyor, paylaşım ve beğenileri kaldırmalarını “rica” ediyor. Oysa bu ekibi, belediyenin personel ihtiyacı bulunan birimlerinde, beledi işlerde halk yararına kullansak çok daha iyi olur.

Bildiğiniz üzere bir süre önce çalışanların maaşlarından kesilen İhtiyat sandığı taksitleri, Belediye idaresi tarafından zamanında yatırılmadığı için birçok çalışan cezalı durumuna düşmüştü. Yine yakın zamanda ayni durum Bem-Koop üyelerinin de başına gelmiştir. Çalışanlardan kesilen paralar Bem-Koop’a yatırılmamış, ek faiz ve benzer sorunlarla çalışanlarımız mağdur edilmiştir. Son olarak da yıllarca belediyeye hizmet edip emekliye ayrılan arkadaşlarımızın ikramiyeleri yasada “en geç 3 ay içinde ödenir” denilmesine rağmen bir yıla varan gecikmelerle bekletilip halen ödenmemiştir. Bu durumu görüp de emekliye ayrılmayı düşünen arkadaşlarımız, hayallerini ertelemek durumunda kalmışlardır.

Tüm bu olumsuzluklar, yani hem belediyenin ihtiyaçlarının, hem de personelimizin mağduriyetlerinin giderilmesi bize göre iyi bir yönetim ve kararlılıkla çözülebilir.

Belediyemizin gelirleri aylık olarak ortalama 8-9 milyon TL’nin altına düşmemektedir. Bu rakam tahsilat oranlarının artırılmasıyla daha iyi noktalara gelebilir. Ancak giderler konusu ciddi sıkıntılar içermektedir. Gereksiz borç ve faiz ödemeleri, gereksiz harcamalar, çok yüksek izaz ikram ve hediye giderleri ve en önemlisi, ihtiyaç duyulan birimlere işe göre personel politikası değil, adama göre iş anlayışıyla şişirilmiş personel giderleri azaltılabilirdi.

Bizler Mağusa Türk Genel İş sendikası ve üyeleri olarak belediye meclis üyelerinden de bir takım beklentilerimiz vardır. Bizler siyaset değil iş yapmak istiyoruz. Lütfen bize destek olun. Sizler Gazimağusa halkını temsil ediyorsunuz. Lütfen denetim yetkinizi kullanın, belediyemizin ekonomisini, personel politikasını ve icraatlarını sorgulayın. Çalışanın ve emekçinin yanında durun ve mağduriyetlerimizin giderilmesi için bize destek olun. Bizlerin tek istediği huzurlu, demokratik bir ortamda çalışıp, kaliteli hizmet verebilmek ve sosyal, ekonomik haklarımızı zamanında alabilmektir. Enerjimizi ve zamanımızı, sorunları çözmek adına girişim ve eylemlere ayırmak yerine halkımıza hizmet için kullanmak istiyoruz.

Umudumuz, Sayın Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerimizin bizimle ayni amaç için çaba göstermeleridir. Yaşanılan tüm olumsuzluklar için saygıdeğer Gazimağusa halkının hoşgörüsüne sığınıp özür dilerken, desteklerine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuzu belirtip teşekkür ederiz.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası

Yönetim Kurulu Üyeleri