Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Gazimağusa Belediyesi’nin Sorunlarına Dikkat Çekti

Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası, parasal sorunların gün geçtikçe kötüye gittiği belediyede çalışanların maaş ve ek mesailerini, emeklilerin ise ikramiyelerini alamadığı ileri sürüldü.

Sendika Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, “Gazimağusa Belediyesi emekçilerinin yaşadığı sorunlar birer birer çözüleceği yerde, çoğalmakta ve geleceğe yönelik karamsarlıkları artmaktadır. Emekçi arkadaşlarımız halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için ihtiyaç duyduğu araç gereç ve malzemeye ulaşmakta gerçekten zorlanıyor. Birçok araç yenilenmediği veya gerekli bakım yapılmadığı için kullanılamıyor ve gerekli verim alınamıyor. Esnaf Belediyeye kredili mal vermek istemiyor. Alacaklılar zamanında ödenemedikleri için sürekli sıkıntı yaşanıyor. Tüm bu olumsuz durumlar hizmetin kalitesini olumsuz etkiliyor. Bunların yanında çalışanların hakkının Toplu İş Sözleşmesi’yle garanti altına alınmasına rağmen, ne maaş, ne ek ödenekler, ne de ek mesai alacakları zamanında ödenmiyor. Düşünün ki 20 aydır ek mesailerini alamayan emekçi kardeşlerimiz, geçen ay en son grup ayın 15’inde maaşlarını alabilmişlerdi” denildi.

Geçici personel üzerine baskı ve tehdit uygulandığı iddia edilen açıklamada, “Personelin sosyal medya paylaşımlarını, yorumlarını hatta beğenilerini takip eden ekip var. Ki bu ekip paylaşım yapan arkadaşları arayıp uyarı adı altında tehdit ediyor, paylaşım ve beğenileri kaldırmalarını ‘rica’ ediyor” dedi.

Belediyenin aylık gelirinin 8-9 milyon TL’nin altına düşmediği belirtilen açıklamada, “Gereksiz borç ve faiz ödemeleri, gereksiz harcamalar, çok yüksek izaz ikram ve hediye giderleri ve adama göre iş anlayışıyla bazı bölümler şişirildi” iddiasında bulunuldu.

Sendika açıklamasında Belediye Meclis üyelerini Belediyenin harcamalarını denetleme çağrısında bulundu.