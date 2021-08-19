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Mağusa’da “Delirenler”in Tarihi Mekanda Muhteşem Buluşması

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“Delirenler” Sokak Tiyatrosu, Mağusa’nın tarihi mekanında; Buğday Cami alanında halka sunuldu.
Mağusa’da “Delirenler”in Tarihi Mekanda Muhteşem Buluşması

 

Bu Memleket Bizim Platformu’nun (BMBP) organize ettiği, Mağusa İnisiyatifi’nin,  Mağusa Suriçi Derneği’nin, Mağusa Kadın Merkezi’nin, Mağusa Kültür Derneği’nin, Hayata Dokun Hareketi’nin, KT İzci Örgütü’nün ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği’nin ev sahipliği yaptığı ve de Mağusa Belediyesi’nin destek verdiği “Delirenler” Sokak Tiyatrosu, Mağusa’nın tarihi mekanında; Buğday Cami alanında halka sunuldu.

İzleyenleri, bugünümüz ve yakın tarihimizle yüzleştiren “Delirenler” oyununu 500’ü aşkın seyirci coşkuyla izledi. Tüm sandalyelerin dolduğu etkinlikte, halkın oyunu ayakta ve tarihi mekanın duvarlarına oturarak coşkuyla izlediği gözlemlendi. İzleyicilerin oyun boyunca sık sık sanatçıları alkışladığı geceye, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ve eşi, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Sivil Toplum Örgütlerinin yöneticileri ve BMBP’nun temsilcileri de katıldı. Oyun sonunda, organizasyon komitesi adına Mağusa İnisiyatifi’nden Dr. Okan Dağlı, bu güzel ve anlamlı etkinlikten dolayı sanatçılara ve tüm katkı koyanlara teşekkür etti.

Bir Sanatsal Direniş Eylemi olarak sahnelenen “Delirenler” Sokak Tiyatrosu, gazete haberlerinden ve Hatice İncirli Teralı Öğretmen’in sosyal medya paylaşımlarından yola çıkılarak, Yaşar Ersoy tarafından yazıldı ve kurgulandı. Ayrıca oyunda, Nazım Hikmet, Faize Özdemirciler, Neşe Yaşın ve Şener Levent’in şiirlerine de yer verildi. Oyunun müzik uyarlamasını Barış Refikoğlu, afişini Umut Ersoy yaptı. Oyunda, Özgür Oktay, Döndü Özata, Erol Refikoğlu, Yaşar Ersoy, Barış Refikoğlu ve Umut Ersoy rol aldı.

“Delirenler” Sokak Tiyatrosu, 24 Ağustos Salı günü, saat 19:30’da Güzelyurt Festival Alanı’nda seyircilere sunulacaktır.

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