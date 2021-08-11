Maliye Bakanı Oğuz’un Ankara’daki Temasları Sürüyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz Ankara ziyareti kapsamında TC Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi.
Bakanlık açıklamasına göre, Bakan Oğuz ile TC Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu arasında gerçekleştirilen baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
Heyetler arası görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bankacılık sektöründeki sorunlar ve çözümleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmeye KKTC Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Bakanlık Müsteşarı Genel Koordinatör Özdemir Kalkanlı ile Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal ile Kuzey Kıbrıs Bankacılar Birliği Genel Sekreteri Halil Okur katıldı.
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