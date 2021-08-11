  • BIST 1.418,180
  • Altın 483,38
  • Dolar 8,6450
  • Euro 10,1350
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Maliye Bakanı Oğuz’un Ankara’daki Temasları Sürüyor

» »
Maliye Bakanı Oğuz’un Ankara’daki Temasları Sürüyor
Maliye Bakanı Oğuz’un Ankara’daki Temasları Sürüyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz Ankara ziyareti kapsamında TC Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi.

Bakanlık açıklamasına göre, Bakan Oğuz ile TC Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu arasında gerçekleştirilen baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. 

dfawsml.jpeg

Heyetler arası görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bankacılık sektöründeki sorunlar ve çözümleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmeye KKTC Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Bakanlık Müsteşarı Genel Koordinatör Özdemir Kalkanlı ile Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal ile Kuzey Kıbrıs Bankacılar Birliği Genel Sekreteri Halil Okur katıldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, “Benim nerem ırkçı?”11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:10
  • CTP ‘kara para aklama kararnamesini yargıya taşıdı11 Ağustos 2021 Çarşamba 13:53
  • Esentepe'de ani ölüm gelişme11 Ağustos 2021 Çarşamba 13:45
  • 19 kişi yasağa uymadı!11 Ağustos 2021 Çarşamba 13:44
  • "Türkiye siyasetimizi benimsedi, Cenevre'de sunduğum 6 madde tarihe geçti!"11 Ağustos 2021 Çarşamba 13:17
  • İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu üyeleri atandı…11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:46
  • Türkiye'ye 250 ton zeytinyağı ihraç edilecek11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:40
  • Kıb-TEK akaryakıt ihalesinde teklifler 28$'dan çok uzak! TPIC: 35,19 DOLAR, Sidereal: 33,38 DOLAR teklif verdi.11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:36
  • Amcaoğlu: “Okulları kapalı tutma lüksümüz yok”11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:10
  • Tabipleri Birliği: Duman bölgeyi zehirliyor11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti