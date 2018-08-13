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Marilyn Monroe'nun, kaybolduğu düşünülen çıplak sahneleri bulundu

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Marilyn Monroe'nun Clark Gable ile birlikte rol aldığı 1961 yapımı 'The Misfits' adlı filmde yer alan çıplak sahnelerine ait görüntülerin yıllar boyunca bir dolapta kilitli tutulduğu öğrenildi.
Marilyn Monroe'nun, kaybolduğu düşünülen çıplak sahneleri bulundu

Uzun yıllardır bulunamayan ve silindiği düşünülen sahnelerin, 'Marilyn Monroe: Bir ikonun özel yaşamı' isimli bir kitap hazırlayan yazar Charles Casillo tarafından yapılan araştırmalar esnasında bulunduğu öğrenildi. Monroe'nun sahneleri aynı zamanda büyük çaplı bir yapımda yer alan ilk çıplak sahne kullanımı olma özelliğini taşıyor. 

Deadline'da yer alan habere göre, film yapımcısı Frank Taylor'un oğlu Curtice Taylor tarafından Casillo'ya yapılan açıklamayada, söz konusu sahneler 1999 yılından beri yapımcının dolabında saklanıyordu.

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