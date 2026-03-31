Lefkoşa'da silahlı kovalamaca: KKTC plakalı araçtaki 2 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da sabaha karşı yaşanan kovalamacada polis uyarı ateşi açtı. KKTC plakalı araçta bulunan iki kişi gözaltına alınırken, araçta çok sayıda gümrüksüz tütün ürünü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, güney Kıbrıs'ta Lefkoşa'da saat 03.45 sıralarında MMAD devriyesi, Lympia bölgesinde şüpheli bir aracı tespit etti. Sürücüye dur ihtarında bulunulmasına rağmen araç hızlanarak kaçmaya başladı.

Bunun üzerine polis ile araç arasında uzun süren bir kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında şüpheli araç, polis araçlarına çarptı. Polis, aracı durdurmak amacıyla uyarı ateşi açtı.

Araç durdurulduktan sonra yapılan incelemede, içerisinde çok sayıda gümrüksüz tütün ürünü bulunduğu tespit edildi.

Basına yansıyan bilgilere göre, KKTC plakalı araçta bulunan iki kişi gözaltına alınarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı birimde sorguya alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.