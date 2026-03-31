Erhürman'dan yasa gücünde kararnameye sert tepki

Anayasa’nın 102. maddesine dikkat çeken Erhürman, toplumda güven bunalımının derinleştiğini belirterek Cumhurbaşkanlığı’nın sürece kayıtsız kalmayacağını vurguladı.
Tufan Erhürman, hayat pahalılığı düzenlemesini içeren yasa gücünde kararnameye sert tepki gösterdi. Anayasa’nın 102. maddesine dikkat çeken Erhürman, toplumda güven bunalımının derinleştiğini belirterek Cumhurbaşkanlığı’nın sürece kayıtsız kalmayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, hükümet tarafından çıkarılan ve kamu görevlileri ile emeklilere yönelik hayat pahalılığı düzenlemesini içeren yasa gücünde kararnameye ilişkin bir açıklama yaptı.

Kararnamenin anayasal düzeni, devlet yapısı içindeki ilişkileri ve kriz yönetimi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Erhürman, toplumda en fazla ihtiyaç duyulan unsur olan güvenin zedelendiğini ifade etti.

Açıklamasında Anayasa’nın 102. maddesine dikkat çeken Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın “devletin başı” sıfatıyla devletin ve toplumun birliğini temsil ettiğini hatırlattı. Bu görev kapsamında Cumhuriyet Anayasası’na saygının sağlanması ve kamu işlerinin kesintisiz ve düzenli yürütülmesinin Cumhurbaşkanlığı’nın sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Hükümetle yapıcı diyalog kurulması için gerekli tüm çabanın gösterildiğini belirten Erhürman, buna rağmen söz konusu kararın toplumun tüm kesimlerinden ve devletin kurumsal yapısından saklanarak alındığını ifade etti. Bu durum karşısında Cumhurbaşkanlığı’nın sessiz kalmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Erhürman, halkın ciddi bir güven bunalımı ve endişe yaşadığı bir dönemde alınan bu kararın toplumsal güveni daha da zedelediğini belirterek Cumhurbaşkanlığı’nın bu sürece kayıtsız kalmayacağını vurguladı.

