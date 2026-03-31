Uzlaşı beklenirken karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Hayat pahalılığı düzenlemesi yürürlüğe girdi!

Kamu görevlileri ve emeklilerin 2026 yılı hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin düzenlemeyi içeren yasa gücünde kararname Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, sendikaların karşı çıktığı ve ülke genelinde grev ve eylemlere neden olan hayat pahalılığı değişikliklerini içerirken, kararın zamanlaması dikkat çekti. Meclis’te yasa tasarılarının görüşüldüğü süreçte oturuma ara verilmesi ve sendikaların uzlaşı beklentisiyle grevi askıya almasının hemen ardından kararname yayımlandı.

Cumhuriyet Meclisi’nde hayat pahalılığına ilişkin yasa tasarıları dün gece ele alınmış, görüşmeler sabaha karşı saat 04.00 sıralarında verilen arayla durdurulmuştu. Bu gelişmenin ardından sendikalar, müzakere sürecinin devam edebileceği beklentisiyle grev ve eylemleri askıya aldıklarını duyurmuştu.

Ancak Bakanlar Kurulu, Anayasa’nın 112’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırladığı yasa gücünde kararnameyi Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe koydu.

Kararnameye göre, kamu görevlilerine ve emeklilere yönelik hayat pahalılığı ödeneği 2026 yılı için farklı bir uygulama takvimine bağlandı. 1 Ocak 2026’dan itibaren oluşacak artış farkı, bir defaya mahsus olmak üzere iki ayrı dönemde konsolide edilerek uygulanacak. Buna göre, 3 aylık artış Nisan 2026’da, 9 aylık artış ise Ocak 2027’de maaşlara yansıtılacak.

Kararnamede, düzenlemenin Orta Doğu’daki gelişmelerin ekonomi, enerji maliyetleri ve kamu maliyesi üzerindeki etkileri dikkate alınarak yapıldığı ifade edilirken, kararın yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.