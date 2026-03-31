Devrim Barçın: Meclis açıkken darbe yapıp yasa gücünde kararname ile yasaları yürürlüğe koydular

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın, hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin düzenlemenin yasa gücünde kararnameyle yürürlüğe girmesine tepki gösterdi.

Barçın, ilgili yasalar Meclis’te görüşülürken uzlaşı için ara verildiğinin ifade edildiğini ancak bu süreçte kararnameyle düzenlemenin yürürlüğe konduğunu belirtti. Bu adımın Anayasa’ya aykırı olduğunu savunan Barçın, Meclis açıkken ve oturum devam ederken böyle bir yönteme başvurulmasını eleştirdi.

Konuya ilişkin çok sayıda yargı içtihadı bulunduğunu ifade eden Barçın, düzenlemenin mahkemeden döneceğini ileri sürdü. Buna rağmen hükümetin söz konusu adımı atmasının asıl sorun olduğunu dile getirdi.

Barçın, açıklamasında hükümete yönelik sert eleştirilerde bulunarak, bu tutuma karşı mücadelenin süreceğini kaydetti.