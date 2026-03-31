Washington Post- ABD, İran'da 'haftalarca' sürecek kara operasyonlarına hazırlanıyor

Devrim Barçın: Meclis açıkken darbe yapıp yasa gücünde kararname ile yasaları yürürlüğe koydular

CTP Milletvekili Devrim Barçın, hayat pahalılığı düzenlemesinin Meclis süreci devam ederken yasa gücünde kararnameyle yürürlüğe konmasını Anayasa’ya aykırı olarak nitelendirdi.
Devrim Barçın: Meclis açıkken darbe yapıp yasa gücünde kararname ile yasaları yürürlüğe koydular

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın, hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin düzenlemenin yasa gücünde kararnameyle yürürlüğe girmesine tepki gösterdi.

Barçın, ilgili yasalar Meclis’te görüşülürken uzlaşı için ara verildiğinin ifade edildiğini ancak bu süreçte kararnameyle düzenlemenin yürürlüğe konduğunu belirtti. Bu adımın Anayasa’ya aykırı olduğunu savunan Barçın, Meclis açıkken ve oturum devam ederken böyle bir yönteme başvurulmasını eleştirdi.

Konuya ilişkin çok sayıda yargı içtihadı bulunduğunu ifade eden Barçın, düzenlemenin mahkemeden döneceğini ileri sürdü. Buna rağmen hükümetin söz konusu adımı atmasının asıl sorun olduğunu dile getirdi.

Barçın, açıklamasında hükümete yönelik sert eleştirilerde bulunarak, bu tutuma karşı mücadelenin süreceğini kaydetti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
