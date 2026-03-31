Üstel: "süreç sağduyuyla sonuçlanacak"

Başbakan Ünal Üstel, dün Cumhuriyet Meclisi önünde yaşanan olaylara dikkat çekerek, yaralanan güvenlik güçleri ile vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Başbakan Üstel, “Dün Cumhuriyet Meclisi önünde yaşanan olaylarda yaralanan güvenlik güçlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aynı şekilde, olaylar sırasında yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Devletimizin huzuru ve kamu düzeni için görev yapan her bir personelimizin yanındayız” dedi.

Başbakan Üstel, “Demokratik haklarını kullanmak üzere orada bulunan vatandaşlarımıza sağduyu çağrısında bulunuyorum. Unutulmamalıdır ki, toplumsal birlik ve güvenlik, her türlü görüş ve farklılığın üzerindedir” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Tüm tarafları sükunete, hukuka ve karşılıklı saygıya davet ediyorum. Bu sürecin en kısa sürede sağduyu ile sonuçlanacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.