  • BIST 12433.5
  • Altın 6495.18
  • Dolar 44.3489
  • Euro 51.3612
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
Washington Post- ABD, İran'da 'haftalarca' sürecek kara operasyonlarına hazırlanıyor

Üstel: "süreç sağduyuyla sonuçlanacak"

» »
Başbakan Ünal Üstel, dün Cumhuriyet Meclisi önünde yaşanan olaylara dikkat çekerek, yaralanan güvenlik güçleri ile vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başbakan Ünal Üstel, dün Cumhuriyet Meclisi önünde yaşanan olaylara dikkat çekerek, yaralanan güvenlik güçleri ile vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Başbakan Üstel, “Dün Cumhuriyet Meclisi önünde yaşanan olaylarda yaralanan güvenlik güçlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aynı şekilde, olaylar sırasında yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Devletimizin huzuru ve kamu düzeni için görev yapan her bir personelimizin yanındayız” dedi.

Başbakan Üstel, “Demokratik haklarını kullanmak üzere orada bulunan vatandaşlarımıza sağduyu çağrısında bulunuyorum. Unutulmamalıdır ki, toplumsal birlik ve güvenlik, her türlü görüş ve farklılığın üzerindedir” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Tüm tarafları sükunete, hukuka ve karşılıklı saygıya davet ediyorum. Bu sürecin en kısa sürede sağduyu ile sonuçlanacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti