Washington Post- ABD, İran'da 'haftalarca' sürecek kara operasyonlarına hazırlanıyor

Mısır ile Güney Kıbrıs arasında doğalgaz çerçeve anlaşması imzalandı

Mısır ile Güney Kıbrıs, Kahire’de düzenlenen enerji konferansı kapsamında doğalgaz alanında iş birliği ve entegrasyonu öngören çerçeve anlaşması imzaladı.
Mısır ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında doğalgaz alanında çerçeve anlaşması imzalandı.

Mısır'ın yarı resmi El-Ahram gazetesinin haberine göre, Mısır’ın başkenti Kahire'de Mısır Uluslararası Enerji Fuarı ve Konferansı (EGYPS 2026) düzenlendi.

EGYPS 2026 kapsamında, Mısır ve GKRY arasında doğalgaz çerçeve anlaşması imzalandı.

Başkent Kahire’de düzenlenen imza törenine, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis da katıldı.

Çerçeve anlaşması, iki taraf arasında doğalgaz alanında iş birliği ve entegrasyonu öngörüyor.

Gazete, haberinde imzaları atılan anlaşmaya ilişkin “Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı ile Kıbrıs Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasında imzalanan bu anlaşma, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin derinliğini ve enerji sektöründeki yakın iş birliğini yansıtıyor” değerlendirmesinde bulundu.

