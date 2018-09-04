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"Memelere Özgürlük" dedi, işten çıkarıldı

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Kanada'nın Alberta eyaletinde yaşayan Christina Schell, çalışırken sütyen takma zorunluluğu getiren işverenine insan hakları davası açtı.
"Memelere Özgürlük" dedi, işten çıkarıldı

25 yaşındaki Schell Osoyoos Golf Klubü'ndeki garsonluk işinden sütyen takmayı reddettiği için kovulmuştu. BBC'nin haberine göre Schell'e kovulma nedeni olarak servis yaparken tişörtün altına sütyen ya da atlet giyilmesi yönündeki yeni yönetmeliğe uymaması gösterildi.

Schell ise sütyen takmamanın bir sorun olmadığını bilmediğini söylüyor.

Golf klübünün müdürü Doug Robb ise Schell'e yeni giysi yönetmeliğinin kendi güvenliği için gerekli olduğunu söyledi.

'SÜTYEN BERBAR BİR ŞEY'

Schell Robb'un kendisine "alkol alınınca golf kulüplerinde neler olduğunu biliyorum" dediğini aktardı. Schell iki yıl önce "berbat bir şey olduğu" için sütyen takmayı bıraktığını açıkladı. Kovulduktan sonra Schell erkeklere yönelik bu tür bir giysi yönetmeliği olmadığı için konuyu mahkemeye taşıma kararı verdi.

Yerel bir haber sitesine konuşan Schell, "Bu cinsiyete dayalı bir konu o yüzden de insan hakları meselesi. Benim meme uçlarım varsa erkeklerin de var" dedi. CBC televizyonuna bu konuda görüş bildiren avukat Nadia Zaman "Sadece kadın çalışanların sütyen takması talep edilir ve buna benzer bir uygulama erkek çalışanlar için istenmezse bunu meşru gösteremezler" dedi.

Bu hafta Manitoba'da bir McDonald's çalışanı işe sütyensiz gitme hakkı için verdiği savaşı kazanmıştı.

Mc Donald's'ta aşçı olarak çalışan Kate Gosek sütyen takmama kararı nedeniyle işinde zorluklar yaşadığını açıkladı.

CBC televizyonuna konuşan 19 yaşındaki Gosek pek çok müdürün bundan hoşlanmadığını hatta kadın müdürlerinden birinin omzuna değerek sütyen askısı olup olmadığını anlamaya çalıştığını da söyledi.

2016 yılında Ontario İnsan Hakları Komisyonu cinsiyetçi giysi yönetmeliklerinin kaldırılması yönünde çağrıda bulunmuştu. Bu bildiride giysi yönetmeliklerinin kadınların yüksek topuk ya da kısa etek gibi rahatsızlık verici giysileri çalışırken giymeye zorlanamayacağı söyleniyor.

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