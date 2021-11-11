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Mısır'da Firavun I. Nectanebo'ya adanmış 2 bin 400 yıllık tapınak bulundu

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Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, arkeologların Kahire'nin kuzeyindeki Al Matareya bölgesinde firavun I. Nectanebo'ya adanmış bir tapınağının keşfedildiğini duyurdu.
Mısır'da Firavun I. Nectanebo'ya adanmış 2 bin 400 yıllık tapınak bulundu

Keşifte, antik Mısır’ın son hanedanlığının toplumsal yaşamına ait bazalttan yapılmış devasa taşlar ve çeşitli eşyaların bulunduğu açıklandı. Bununla birlikte MÖ. 1500’lü yıllarda firavunlar tarafından kullanılan bir masa da gün yüzüne çıkarıldı.

Arkeologlar, milattan önce 4. yüzyılda eski 'daki son yerli hanedanlığını kuran Firavun I. Nectanebo'ya adanmış bir tapınağın kalıntılarını ortaya çıkardı. Nil'in nehrinin doğusunda ve Kahire'nin kuzey bölgesinde bir semt olan El Mataraya'da, tapınağa ait bazalt bloklar keşfedildi. 

Eski zamanlarda Mataraya, Aşağı Mısır'ın başkenti ve önemli bir dini merkez olan antik Heliopolis'in bir parçasıydı.

 

GÜNEŞ TANRISI'NIN EKSENİNDE YER ALIYOR

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi'nden Ayman Ashmawy, bloklardaki hiyerogliflerin Nectanebo'nun saltanatının 13. ve 14. yıllarına (yaklaşık MÖ 367-366), ayrıca kutsal alanda kullanılan malzemelere ve boyutlarına atıfta bulunduğunu söyledi. Tapınağın, Güneş tanrısı Amun-Ra'nın ana ekseninde yer aldığı açıklandı.

Bununla birlikte araştırmacılar, taşların bazılarında eksik yazıtlar bulunduğunu, bunun da I. Nectanebo'nun MÖ 361'deki ölümünden sonra tapınakta başka dekoratif çalışma yapılmadığını gösterdiğini söyledi.

 

ANTİK MISIR'A IŞIK TUTUYOR

Ancak, Nectanebo'nun lahiti ve mumyası hiçbir zaman bulunamadı. Çalışmada yer alan Alman arkeolog Dietrich Rau, kazıda bulunan diğer eşyaların Nectanebo'dan çok daha öncesine ait olduğunu ve MÖ 13. yüzyılda Kral II. Ramses ve Kral Merneptah'ın saltanatlarına kadar uzandığını belirtti.

Ekip ayrıca, yaptıkları kazıda  Orta Krallık firavunu Osorkon (MÖ 925-890) dönemine ait bir babun heykeli, kaide ve kuvarsit dikilitaşın bir parçasını keşfetti.

MÖ 595-589 yılları arasında hüküm süren Kral II. Psamtik tarafından yaptırılan tanrı Shu ve tanrıça Tefnut'a ait bir türbe de gün ışığına çıkarıldı.

En eski buluntu ise MÖ 15. yüzyıl firavunu olan III. Tuthmosis yaptırılan için bir sunum masasıydı.

 

NTV

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