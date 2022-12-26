Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
HALKSEVER ECZANESİ
|26.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 10 50
|Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli
NİLCAN AVCIN ECZANESİ
|26.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 23 33
|Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy
YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
|26.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 06 06
|Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
|26.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 858 52 08
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
KANDİL ECZANESİ
|26.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 38 42
|Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
SERTAÇ ECZANESİ
|26.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24
|Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
|26.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 68 38
|Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa
VELİ ATEŞ ECZANESİ
|26.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 04 19
|Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
DOĞA ECZANESİ
|26.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 46 40
|Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE BÖLGESİ
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
|26.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0533) 882 94 56
|Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
NALAN ECZANESİ
|26.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 40 06
|Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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