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Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

HALKSEVER ECZANESİ

 26.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 10 50
 Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli

 

NİLCAN AVCIN ECZANESİ

 26.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 23 33
 Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy

 

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

 26.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 06 06
 Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

 26.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 858 52 08
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

 

KANDİL ECZANESİ

 26.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 38 42
 Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

 

SERTAÇ ECZANESİ

 26.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24
 Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

 26.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 68 38
 Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa

 

VELİ ATEŞ ECZANESİ

 26.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 04 19
 Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

DOĞA ECZANESİ

 26.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 46 40
 Piyale Paşa Mah.No:121

 

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 26.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0533) 882 94 56
 Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

NALAN ECZANESİ

 26.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 40 06
 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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