Norveç Başbakanına, külotlu protesto.

Norveç Başbakanı Erna Solberg'in yılbaşı konuşmasındaki 'Daha fazla çocuk yapın' çağrısına tepki gösteren Norveçli kadınlar, külotlu protesto kampanyası başlattı. Sosyal medya üzerinden örgütlenen kadınlar topladıkları ve üzerinde kendi mesajlarının yazılı olduğu 1000 iç çamaşırını Başbakan Solberg'e yollayacak.

Euronews'un aktardığına göre Solberg'in kadın haklarını tiye aldığını düşünen bir grup Norveçli kadın, organize oldukları sosyal medyada "Siyasiler toplumun büyük bir kesiminin desteklediği kürtaj hakkını görmezden geliyor. Halkın taleplerine saygı duymak yerine kadınların özelini müzakere masasında siyasi malzeme yapmaya devam ediyor" mesajını paylaştı.

Tüm kadınlardan destek isteyen söz konusu grup protestoya nasıl destek verileceğini de paylaştı: "Eski bir iç çamaşırınızı bulun. Bir tane zarf ve pul alın. Külotun üzerine Başbakan Solberg'e bir mesaj yazarak adresine gönderin."

Şu ana kadar çok sayıda kadın iç çamaşırının üzerine mesaj yazarak kampanyaya destek verdi.