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Pazarcık’ı şimdi de hortum vurdu: Ölü ve yaralılar var

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan hortum nedeniyle depremzedelerin kaldığı çadırlar yerinden çıktı. Hasarlı binaların çatılarından savrulan parçalar nedeniyle 1 kişi öldü 34 kişi yaralandı.
Pazarcık’ı şimdi de hortum vurdu: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde öğle saatlerinden itibaren dolunun etkili olduğu ilçe merkezinde hortum oluştu.

Memiş Özdal Mahallesi’ndeki hortumun etkisiyle bazı evlerin çatıları zarar gördü. Deprem nedeniyle kurulan bazı çadır ve konteynerlerin de etkilendiği hortum nedeniyle 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

İlçedeki bazı araçların da hortumun etkisiyle ters döndüğü görüldü. Bölgeye sevk edilen jandarma komando ekipleri, zarar gören alanlarda çalışma başlattı.

‘KIZIMI KOCAMLA ZOR TUTTUM’

Hortumu yaşayanlardan Elif Çırahan, 2 kızının yaralandığını söyledi. Birden çadırların uçmaya başladığını belirten Çırahan, “Rüzgar çıktı, rüzgar çadırlarımızın hepsini uçurdu. 2 kızım gitti, öldü mü kaldı mı bilmiyorum kanlar içindeydi. Kızımı rüzgar götürecekti çadırla birlikte kocamla zor tutuyordum. Hepimiz mahvolduk bir deprem, bir bu rüzgar. Biz mahvolduk, bizim halimiz ne olacak” dedi.

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