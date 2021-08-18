  • BIST 1.459,840
  • Altın 486,48
  • Dolar 8,4250
  • Euro 9,8700
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Qantas Havayolları tüm çalışanlarına aşıyı zorunlu hale getirdi

» »
Avustralya’nın ulusal havayolu şirketi Qantas, tüm çalışanlarına koronavirüs aşısı yaptırmaları zorunluluğu getirildiğini açıkladı.
Qantas Havayolları tüm çalışanlarına aşıyı zorunlu hale getirdi

Avustralya’nın ulusal havayolu şirketi Qantas, tüm çalışanlarına koronavirüs aşısı yaptırmaları zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Havayolu şirketinin resmi internet sitesindeki açıklamaya göre, Qantas ve iştiraki Jetstar Havayolları’nda görev yapan pilotlar, kabin ekipleri ve havalimanı çalışanları 15 Kasım'a, diğer çalışanlar 31 Mart 2022'ye kadar COVID-19 aşısı yaptırmak zorunda olacak.

Personelin tamamen aşılanmasının virüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı olacağını belirten Qantas Grup Başkanı Alan Joyce, "Tam aşılanmış bir iş gücüne sahip olmak, çalışanlarımızı virüse karşı koruyacak, aynı zamanda müşterilerimizi ve uçtuğumuz toplumları da koruyacak. Bir mürettebat birden fazla şehre uçabilir ve tek bir günde binlerce insanla iletişim kurabilir. Bu virüsün yayılma potansiyeli göz önüne alındığında personelin aşı olduklarından emin olmamız çok önemli.’’ ifadelerini kullandı.

30 binden fazla çalışanı bulunuyor

Qantas Grup altında faaliyet gösteren Qantas ve iştiraki Jetstar Havayolları'nın toplam 30 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Kasım 1920’de kurulan Avustralya’nın ulusal havayolu şirketi Qantas, Jetstar ile birlikte iç hatlardaki uçuşların yüzde 65’ini karşılarken, ülke dışına yapılan uçuşlardaki pazar payı yaklaşık yüzde 15.

Avustralya’da şubat sonunda başlayan aşı uygulamasında vatandaşlara seçenek olarak sadece, AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşıları sunuluyor.

Yavaş ilerlediği eleştirilerine uğrayan aşılama çalışmalarında ülke genelinde ilk doz COVID-19 aşısı olanların oranı yüzde 48,3, ikinci dozu da yaptıranların oranıysa yüzde 26,7.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avustralya başbakanını terleten soru: Bütün ülke karantinadayken Caitlyn Jenner nasıl gelebildi?23 Temmuz 2021 Cuma 12:53
  • Avustralya’da Bir Eyalette Delta Varyantı Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak27 Haziran 2021 Pazar 21:00
  • Avustralya’da bir eyalette Delta varyantı nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak26 Haziran 2021 Cumartesi 12:20
  • Avusturya’ya girişlerde Çin Sinovac Kovid-19 aşısı yaptıranlar karantinadan muaf tutulacak17 Haziran 2021 Perşembe 19:32
  • Yeni Zelandalı Müslümanlar, 51 kişinin öldüğü cami saldırısını anlatan film projesine itiraz etti13 Haziran 2021 Pazar 11:36
  • Avustralya’da "Eve Girerken Ayakkabı Çıkartılmalı Mı, Çıkartılmamalı Mı" Anketi08 Haziran 2021 Salı 22:10
  • 111 yaşındaki Avustralyalı uzun yaşamasını 'tavuk beyni' yemeye bağladı17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:38
  • İsrail, düzenlediği hava saldırısı ile Gazze’de bulunan çok katlı 2 binayı vurarak yıktı.12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:35
  • Avustralya'da Trafik Kazası Geçirenlere Yardım Etmek Yerine Görüntülerini Alan Kişiye 10 Ay Hapis Cezası28 Nisan 2021 Çarşamba 13:14
  • Dünya karantinadayken Yeni Zelanda'da 50 bin kişilik konser25 Nisan 2021 Pazar 18:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti