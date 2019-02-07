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Ronaldo’nun annesi tecavüz iddiasıyla ilgili konuştu: Oğlumun oteline iskambil oynamaya gitmedi

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Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, oğlunu tecavüzle suçlayan Kathryn Mayorga hakkında dünyayı şoke eden sözler sarf etti.
Ronaldo’nun annesi tecavüz iddiasıyla ilgili konuştu: Oğlumun oteline iskambil oynamaya gitmedi

Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, futbol dünyasını sarsan tecavüz iddialarıyla ilgili ilk kez konuşarak oğlunu koruyan açıklamalarda bulundu.

 

​Aveiro, Ronaldo'ya güveninin tam olduğunu söyleyerek, "Oğlumu iyi tanıyorum" dedi.

Portekiz basınına konuşan Cristiano'nun annesi, oğlunu savunurken 2009 yılında yaşanan tecavüz iddiası ile ilgili tepki çeken ifadeler de kullandı: "Kathryn Mayorga oğlumun otel odasına iskambil oynamak için gitmedi. Bir şey yapmak için gitti".

Aveiro, tecavüz iddiaları ilk ortaya çıktığında Ronaldo'nun Süpermen kostümü giymiş bir fotoğrafını paylaşmış, altına "Bu fotoğrafı kimlerin bir hafta boyunca profiline koymaya cesaret ederek onun(Ronaldo) için bir zincir oluşturabileceğini görmek istiyorum… Portekiz için, onun için, bizim için ve halkımızın birliği için, adalet için. O bunu hak ediyor" notunu düşmüştü.

Aveiro ayrıca fotoğrafın üzerine #Justiceforcr7 (Ronaldo için adalet) etiketi koymuştu.

NE OLMUŞTU? 

34 yaşındaki Kathryn Mayorga, Ronaldo'yu, 13 Haziran 2009'da kendisine tecavüz etmekle suçlayarak dava açmış 325 bin dolarlık gizlilik anlaşmasıyla dava kapanmıştı.

Eylül 2018'de dava yeniden açıldı. Dava dilekçesinde yer alan iddiaya göre Ronaldo, barda tanıştığı Mayorga'yı Las Vegas manzarasına sahip otel odasına davet etti.

 

Daha sonra Mayorga'yı zorla yatak odasına götüren Ronaldo, davalıya cinsel saldırıda bulundu.

Mayorga, cinsel saldırıya direnirken, çığlık atarak Ronaldo'dan durmasını istedi.

Ronaldo'nun tecavüz olayının ardından özür dilediği belirtilen dilekçede, Portekizli yıldızın "Normalde centilmen bir erkeğimdir" dediği yazıldı.

Futbolcu, "Adımı temize çıkarmaya istekli olsam da, benim üzerimden kendilerinin reklamını yapmak isteyen insanlar tarafından yaratılan bu medya cümbüşünü beslemeyi reddediyorum" şeklinde konuşmuştu.

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