  • BIST 119.850
  • Altın 304,238
  • Dolar 5,9798
  • Euro 6,5943
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Rus model Irina Shayk: Hep yanlış bedende doğmuş gibi hissediyordum

» »
Rus model Irina Shayk, ünlü aktör Bradley Cooper ile ilişkileri, anneliği ve çocukluğu hakkında konuştu. Shayk, “Hep yanlış bedende doğmuş gibi hissediyordum” dedi.
Rus model Irina Shayk: Hep yanlış bedende doğmuş gibi hissediyordum

Ünlü Rus model Irina Shayk, Vogue dergisine verdiği röportajda, hayatıyla ilgili konuştu.

Rusya’nın Yemanjelinsk kentinde doğan Shayk’ın babası bir madenciydi, annesi de anaokulunda çalışan bir piyanist. Shayk 14 yaşındayken babasını kaybettikten sonra, kardeşi ve annesiyle birlikte bir hayat sürdü.

O dönemle ilgili “Hep yanlış bedende doğmuş gibi hissediyordum” ifadesini kullanan Shayk, “Hep erkek olmam gerekiyormuş gibi hissettim. Neden bilmiyorum, belki babam hep bir erkek çocuğu istediğinden. Öldüğünde de erkek olduğum için aileme artık ben bakmalıyım diye düşündüm. Hiç evlenmeyeceğim diyordum. Elbette daha sonra bu geçti, kadın olmayı seviyorum, ancak bu hissi hatırlıyorum” sözleriyle açıklamalarını sürdürdü.

‘Bazı erkekler güçlü bir karakterim olmasından korkuyor’

Irina Shayk, “Çok güçlü bir kişiliğim var, ne istediğimi kesinlikle biliyorum ve bazı erkekler bundan korkuyor. Hayatımdan biri çıkmışsa çıkmıştır, tüm bağlantıyı koparırım. Bazıları bundan korkuyor diye düşünüyorum, aynı zamanda bunun altındaki, röportajlarda ağlayan hoş, tatlı biri olduğunu da pek kişinin bilmediği kanısındayım” dedi.

‘Bradley ile yaşadıklarımız için şanslıyız’

Shayk, birlikte Lea De Seine isimli kızlarını dünyaya getirdiği eski eşi, ünlü aktör Bradley Cooper’la  dört  yıllık evliliği hakkında da konuştu.

Shayk, “Tüm iyi ilişkilere sahip olduğunuzda en iyi ve en kötü şeyleri görürsünüz. İnsan doğası bu. İki harika insan iyi bir çift olmak zorunda değil. Birlikteyken yaşadığımız şeyleri deneyimlediğimiz için şanslıyız” dedi.

Shayk, yalnız bir anne olmanın zorluklarından da şöyle bahsetti: “Yalnız bir anne, çalışan bir kadın olmak ve çocuğunuza bakmak arasında bir denge sağlamak zor. Bazen uyanıp ‘Tanrım şimdi ne yapacağım, dağılıyorum’ dediğim günler oluyor.”

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ordu’da yılın ilk bebeğinin adı Ceren Özdemir oldu01 Ocak 2020 Çarşamba 12:42
  • ‘Aralıklı oruç diyeti ömrü uzatabilir; kanser, diyabet ve kalp hastalıklarını önleyebilir’30 Aralık 2019 Pazartesi 12:32
  • Japonya'da kadın gazeteci tecavüzle suçladığı ünlü isme karşı açtığı davayı kazandı19 Aralık 2019 Perşembe 20:02
  • Japon kadınlara işyerinde gözlük yasağı19 Aralık 2019 Perşembe 17:07
  • Amsterdam'da Türkiye kökenli bir kadın bıçaklanarak öldürüldü, kadının kocası şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı06 Aralık 2019 Cuma 11:47
  • HP’den “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü“ etkinliği01 Aralık 2019 Pazar 17:21
  • Kadınlar sokağa çıkıyor! Bu akşam Lefkoşa'da Dereboyunda buluşacaklar..25 Kasım 2019 Pazartesi 18:08
  • KAYAD'dan etkinlik24 Kasım 2019 Pazar 14:50
  • Çin basını Rus kadınların ‘hızlı yaşlanmalarının’ nedenlerini anlattı23 Kasım 2019 Cumartesi 21:04
  • Emilia Clarke: Çıplak sahnelerde yer almam için beni zorladılar20 Kasım 2019 Çarşamba 12:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti