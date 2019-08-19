Sardinya Adası'ndan kum çalan Fransız çift, 6 yıl hapis cezasına çarptırılabilir

İtalya’nın Sardinya Adası'ndan ‘hatıra’ olarak 40 kilo kum alan Fransız çift, 6 yıl hapisle cezalandırılabilir. ‘Kamu malı’ sayılan kum gibi doğal varlıkların ada dışına çıkarılması yasak kabul ediliyor.

Sardinya’nın kuzeyindeki Chia’daki bir plajdan aldıkları 40 kilogram ağırlığında kumla yakalanan Fransız çift, 6 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Polis raporuna göre, Fransa’nın Toulon kentine geçmek üzere feribota binen çiftin aracındaki kilolarca kum 14 ayrı plastik torbaya bölünmüş bir şekilde bulundu.

Kumu, bir tatil hatırası olarak eve götürmek istediklerini savunan çift, suç işlediklerinin farkında olmadıklarını söyledi.

Ancak çift, kamu malını çaldıkları gerekçesiyle bir yıldan altı yıla kadar hapisle yargılanacak. 2017 yılında yürürlüğe giren yasaya göre; kum, çakıl taşı ve deniz kabuğu gibi doğal varlıkların ticaretini yapmak illegal sayılıyor ve genelde 3 bin euroya kadar para cezası öngörülüyor.

HALK DA YETKİLİLER DE ŞİKAYETÇİ

Sardinya’nın ünlü beyaz kumları ‘kamu malı’ olarak kabul ediliyor ve ada dışına taşınması yasak sayılıyor. Sardinya yerlileri uzun bir süredir kumları başta olmak üzere doğal varlıklarının çalınmasından yakınıyor.

Yetkililer de her yıl azımsanmayacak miktarlarda kumun kaybolduğu konusunda endişelerini dile getiriyor, bunun çevreye zarar verdiğini belirtiyor. Avrupalıların çoğunlukta olduğu turistlerin, hatta İtalyanların da adaya ait bu doğal varlıkları şişeleyerek internette açık artırmaya çıkardığı biliniyor.