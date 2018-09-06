  • BIST 93.798
  • Altın 254,314
  • Dolar 6,5593
  • Euro 7,6270
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Şarkıcı Zeynep Dizdar: Milletvekili olsaydım Erdoğan gibi olurdum

»
90'lı yılların popüler şarkıcılarından olan ve 'Önsezi 'şarkısını geçen aylarda piyasaya süren Zeynep Dizdar, milletvekili olmak istediğini belirterek, "Asla bir haksızlık ve hile yapmazdım.
Şarkıcı Zeynep Dizdar: Milletvekili olsaydım Erdoğan gibi olurdum

Dizdar, "Çok güzel bir ülkeyiz, Türkiye'ye oyun yapıyorlar ama başımızdaki lider bu oyunlara izin vermez" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ YOKTU, BU DURUMU ERDOĞAN ORTADAN KALDIRDI'

"Tozu dumana kattırırdım, asla bir haksızlık ve hile yapmazdım. Tayyip Erdoğan gibi olurdum. Erdoğan gibi kendi partimi kurardım, kendi güçlerimi ortaya koyardım. Akıllıysan kendi başına gideceksin. Ülkeni seven bir insansan kendi partini kuracaksın aynı cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı gibi."

Siyaseti takip ettiğini söyleyen Dizdar, "Ne oluyor ne bitiyor, yorumluyorum. Bazen kendimi alamıyorum, coşuyorum. Şöyle olmalı, böyle olmalı diye evde bağırıyorum. Politikayla da ilgilenebilirmişim. Ben de adalet duygusu çok fazla acayip adilimdir. Milletvekili olmak isterdim" dedi,90'larda her şeyin sığ olduğunu söyleyen Dizdar, şöyle devam etti:

"Özgürlüğümüz çok yoktu. Aman öyle demeyelim böyle olur diye düşünüp her şeyi açıklamazdık. Bu durumu ortadan kaldıran Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi daha özgür konuşuyoruz, ben öyle hissediyorum."

Dizdar, "Sence sanatçı siyasi konularda nasıl davranmalı? Tamamen muhalif mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Tamamen muhalif tabii ki olunmamalı, sanatçısın ve herkes yerini bilmek zorunda. Hakaret içerikli konuşmamak gerekiyor. Fikir özgürlüğü elbette ki var ama bazen bazı insanlar sınırları aşıyor. Çocukluğumdan beri nerede, nasıl davranacağımı bilerek yaşadım. Oturmana kalkmana dikkat edeceksin."

'BAŞIMIZDAKİ LİDER BU OYUNLARA İZİN VERMEZ'

Döviz kurlarında yaşanan hareketliliği de yorumlayan Dizdar, "Döviz kurları düşündürücü ve ürkütücü. Bizim işimiz sahne olduğu için endişeleniyoruz. Dolar yükselmiş durumda ve temkinli davranmalıyız. Türkiye'ye her zaman oyun yapılıyor, çok güzel bir ülkedeyiz ve kıskanılıyoruz. Oyun yapıyorlar ama başımızdaki lider bu oyunlara izin vermez."

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İşte yeniayın burçlar üzerindeki etkileri04 Eylül 2018 Salı 17:40
  • İdeal ofis sıcaklığı ne olmalı?04 Eylül 2018 Salı 15:53
  • "UFO değil, ABD ordusuna ait gizli casus uçağı"04 Eylül 2018 Salı 15:20
  • Leyla Lydia Tuğutlu, Derin Dekoltesiyle Göz Doldurdu04 Eylül 2018 Salı 14:06
  • Sabah yazarı Tezel: Bizim ünlüler Burning Man'in ruhuna zarar veriyor04 Eylül 2018 Salı 14:04
  • Adriana yatağa girdi ve ‘İyi geceler’ paylaşımı geldi04 Eylül 2018 Salı 14:02
  • Alana Felisberto, Adriana Lima ve Irina Shayk benzerliğiyle dikkat çekiyor04 Eylül 2018 Salı 13:59
  • Sevimli aslan görenleri kendisine hayran bıraktı (Video)04 Eylül 2018 Salı 13:12
  • Whatsapp gruplarındaki 'sinir bozucu kişi' olmamak için dikkat etmeniz gerekenler04 Eylül 2018 Salı 13:00
  • "Memelere Özgürlük" dedi, işten çıkarıldı04 Eylül 2018 Salı 11:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti