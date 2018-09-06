Şarkıcı Zeynep Dizdar: Milletvekili olsaydım Erdoğan gibi olurdum

90'lı yılların popüler şarkıcılarından olan ve 'Önsezi 'şarkısını geçen aylarda piyasaya süren Zeynep Dizdar, milletvekili olmak istediğini belirterek, "Asla bir haksızlık ve hile yapmazdım.

Dizdar, "Çok güzel bir ülkeyiz, Türkiye'ye oyun yapıyorlar ama başımızdaki lider bu oyunlara izin vermez" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ YOKTU, BU DURUMU ERDOĞAN ORTADAN KALDIRDI'

"Tozu dumana kattırırdım, asla bir haksızlık ve hile yapmazdım. Tayyip Erdoğan gibi olurdum. Erdoğan gibi kendi partimi kurardım, kendi güçlerimi ortaya koyardım. Akıllıysan kendi başına gideceksin. Ülkeni seven bir insansan kendi partini kuracaksın aynı cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı gibi."

Siyaseti takip ettiğini söyleyen Dizdar, "Ne oluyor ne bitiyor, yorumluyorum. Bazen kendimi alamıyorum, coşuyorum. Şöyle olmalı, böyle olmalı diye evde bağırıyorum. Politikayla da ilgilenebilirmişim. Ben de adalet duygusu çok fazla acayip adilimdir. Milletvekili olmak isterdim" dedi,90'larda her şeyin sığ olduğunu söyleyen Dizdar, şöyle devam etti:

"Özgürlüğümüz çok yoktu. Aman öyle demeyelim böyle olur diye düşünüp her şeyi açıklamazdık. Bu durumu ortadan kaldıran Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi daha özgür konuşuyoruz, ben öyle hissediyorum."

Dizdar, "Sence sanatçı siyasi konularda nasıl davranmalı? Tamamen muhalif mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Tamamen muhalif tabii ki olunmamalı, sanatçısın ve herkes yerini bilmek zorunda. Hakaret içerikli konuşmamak gerekiyor. Fikir özgürlüğü elbette ki var ama bazen bazı insanlar sınırları aşıyor. Çocukluğumdan beri nerede, nasıl davranacağımı bilerek yaşadım. Oturmana kalkmana dikkat edeceksin."

'BAŞIMIZDAKİ LİDER BU OYUNLARA İZİN VERMEZ'

Döviz kurlarında yaşanan hareketliliği de yorumlayan Dizdar, "Döviz kurları düşündürücü ve ürkütücü. Bizim işimiz sahne olduğu için endişeleniyoruz. Dolar yükselmiş durumda ve temkinli davranmalıyız. Türkiye'ye her zaman oyun yapılıyor, çok güzel bir ülkedeyiz ve kıskanılıyoruz. Oyun yapıyorlar ama başımızdaki lider bu oyunlara izin vermez."