Scarlett Johansson'dan 'porno' isyanı

ABD’li aktris Scarlett Johansson, kendi yüzünün kullanıldığı cinsel içerikle videolarla ilgili konuştu.

Hollywood'un tanınmış kadın oyuncularının başı sahne videolarla dertte. Bu isimlerin başında gelen Scarlett Johansson, yüzünün kullanıldığı cinsel içerikli videolar dair yeni açıklama yaptı.

The Washington Post’a konuşan oyuncu, deepfakes olarak bilinen bu tür durumlarla uğraşmanın tam anlamıyla vakit kaybı olduğunu söyledi.

Johansson, yapay zekayla üretilen ve kişilerin rızası alınmadan yayınlanan sahte videolar için, “Bunun yasal olarak yararsız bir arayış olduğunu düşünüyorum. Çünkü internet, kendisini yiyen karanlık bir solucan deliği” ifadelerini kullandı.

Bu tarz haberlerle sık sık karşılaştığını belirten aktris, “Gerçek şu ki, kendinizi internetten ve ahlaksızlığından korumaya çalışmak, boşa kürek çekmek demektir” dedi.

Deepfake nedir?

Kelime anlamı derin sahte olan bu akım, sahte videoları ünlülerinmiş gibi göstererek internete yüklüyor. Yeni yazılan bir bilgisayar programı ile hazırlanan videolar, oldukça gerçekçi olabiliyor. Sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmış ya da fotoğrafı ortaya atılan herhangi birinin yüzü uygunsuz içerikte yer alan kişinin yüzüne monte edilebiliyor.