Sermaye ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur

Son günlerde sermaye kesiminin özel sektörde sendikalaşma ve çalışma bakanlığı tarafından özel sektör emekçilerine yönelik yapılmak istenen maaş desteği konusunda ortaya koyduğu tepkiler bizleri şaşırtmamış, aksine sermayenin emekçiye karşı bakış açısının ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Değerli toplumumuz, çalışma bakanlığının özel sektörde sendikalaşmanın önünü açma adına yürüttüğü tüzük çalışmaları bizler açısından olumlu karşılanmasının yanında katılımcılığın düşük tutulması da aynı zamanda bizler açısından bir eksiklik olarak görülmektedir. Bu süreç içerisinde çalışma bakanlığı emek kesiminden daha çok sendika ile istişare edip hazırlanan bu tüzüklerde emekçi kesimi temsil eden sendikalardan daha fazla faydalanabilirdi. Böylece hem sendikalar gelişen sürece daha hakim olurlardı, hem de çalışma bakanlığı çok daha etkili ve tartışmaya kapalı tüzükler ortaya koyabilirdi. Yine de ortaya konan çabayı ve özel sektörde sendikalaşma için atılan adımları destekliyor, bunun karşısında olan kesimlere karşı ise yoldaş sendikalarımızın yanında olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Özellikle bazı çevrelerin sendikalara yönelik kullandıkları ifadeleri ve genelleme yaparak attıkları iftiraları buradan kınıyoruz. Ülkemizde şu anda faaliyet gösteren veya gösterirmiş gibi yapıp sadece düzenden nemalanan sendikaların olduğunu bizler de kabul ediyoruz ve bu tür sözde sendikalardan bizler de rahatsızlık duyuyoruz. Sendikal Platform’un kurulma ve bizlerin de bu yapının içerisinde olma amacımız da budur zaten. Değerli toplumumuz, sendikalar, özellikle de gerçek anlamda emeği savunan sendikalar “Öcü” değildirler. Biz üyelerimizin haklarını korurken, üyelerimizin ekmek kapısı olan yerleri de korumaktan asla geri durmadık. Son olarak Lefkoşa Türk Belediyesi ile Belediye Emekçileri Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde biz bu duruşumuzu tüm kesimlere göstermiş, hatta Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Harmancı tarafından da bu duruşumuz takdir görmüştür. O günlerde Sayın Harmancı, “BES ile çok uyumlu bir müzakere süreci geçirdik ve tarihte ilk kez sendika ile belediye al ver süreci yaşamıştır” diyerek memnuniyetini dile getirmişti. BES, o gün de bugün de gerek LTB’nin gerekse de diğer geriye kalan örgütlü bulunduğu 8 belediyenin içerisinde bulundukları durumu göz önünde bulundurarak müzakere masasına oturmuştur ve de oturmaya devam edecektir. O nedenle kimse sendikalaşmadan ve Toplu İş Sözleşmesi’nden korkmasın. Bunlar hem çalışanların hem de işverenlerin faydasına olan adımlardır.

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, şu anda kamuya göre çok daha kötü durumda olan ve kamu ile kıyaslanması mümkün olmayan özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacak ve emekçileri daha refah koşullara taşıyacak her adımın destekçisi olacağız. Buna karşı olanların ise karşısında duracağız.

Saygılarımızla;

Belediye Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Mustafa Yalınkaya