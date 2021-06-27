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Sibel Tatar, "Genç Emek Pazarı" etkinliğine katıldı

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Sibel Tatar burada gerçekleştirdiği konuşmada etkinliğe katkı koyan tüm paydaşlara ve gençlere teşekkür etti.
Sibel Tatar, "Genç Emek Pazarı" etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Toplumsal Gelişim Hareketi Derneği, Mağusa Gençlik Birliği, Gazimağusa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Kültür Komitesi paydaşlığında düzenlenen ‘Genç Emek Pazarı’ etkinliğine katıldı.

“ETKİNLİK; GENÇLERİN GİRİŞMCİLİĞİNİN BİR TEZAHÜRÜ…”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sibel Tatar burada gerçekleştirdiği konuşmada etkinliğe katkı koyan tüm paydaşlara ve gençlere teşekkür etti. Tatar, gençlerin girişimciliğinin bir tezahürü olarak ortaya çıkan ve tüm gençleri motive eden Genç Emek Pazarı etkinliğinin diğer bölgelerde de gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu.

“GENÇLERE YATIRIM YAPILMALI…”

Ülkenin istikbali gençlere yatırım yaparak önlerinin açılmasının gerekliliğine dikkat çeken Sibel Tatar, bunun bir devlet politikası olması gerektiğini belirterek, tüm sektörlerin önünün açılmasının; gençlere yatırım yapılmasına ve gençlerin motive edilmesine endeksli olduğunun altını çizdi.

“Cumhurbaşkanlığı komitelerini oluştururken, ilk aklımıza gelen ve oluşturduğumuz komite; Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Kültür Komitesi’dir. Umut ettiğimiz gibi, yapmış oldukları projelerle ne kadar enerjik ve vizyon sahibi olduklarını bize gösterdiler” diye konuşan Sibel Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözüne atıfta bulunarak gençlerin vizyonuna güvenilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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