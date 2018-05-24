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T.C Merkez Bankası’ndan faiz artırma kararı

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Türk Lirası’nın hızlı bir şekilde değer kaybetmesi sonrasında toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz artırımına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntımız yoktur” dedi.
T.C Merkez Bankası’ndan faiz artırma kararı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Çarşamba günü gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 300 baz puan artırarak yüzde 13,5'ten yüzde 16,5'e yükseltme kararı aldı. TL'nin döviz kurları karşısında değer kaybı üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Kurda yaşanan dalgalanma, Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir” dedi.

Para Politikası Kurulu'nun toplantısı sonrasında açıklama yapan Merkez Bankası, normalde 7 Haziran tarihinde toplanacak Kurulun, "yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere” acil toplandığını belirtti. Açıklamada "Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 13,5’ten yüzde 16,5’e yükseltilmiştir” denildi.

Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25 ve Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutulurken bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının da yüzde 8 düzeyinde sabit tutuldu.

Açıklama sonrasında Türk Lirası değer kazandı

Gün içerisinde 4.92 Türk Lirası'na kadar çıkan dolar, Merkez Bankası’nın bu açıklaması sonrasında 4.57 TL geriledi. Merkez Bankası'nın açıklaması öncesinde 5.48 TL’den işlem gören euro ise açıklama sonrasında 5.35 TL'ye kadar geriledi.

Merkez Bankası açıklamasında "Yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir” dedi.

Fiyat istikrarını sağlamak için "elindeki bütün araçları” kullanmaya devam edeceğini açıklayan Merkez Bankası, "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir” dedi.

Toplantının hemen öncesinde Twitter üzerinden açıklama yapan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TL'deki kaybını azaltmak ve fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapılması konusunda Merkez Bankası ile Para Politikası Kurulu’na tam destek verdiğini açıkladı.

Şimşek, "Türkiye’nin hiçbir makroekonomik sorunu aşılamaz değil. Geçmişte sorunları çözdük, bunu tekrar yapabiliriz” dedi.

Erdoğan: Üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntımız yoktur

Merkez Bankası'nın açıklaması sonrasında bir iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde kurda yaşanan dalgalanma, Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir” dedi.

"Ayrıca üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntımız da yoktur” diyen Erdoğan, "24 Haziran seçimleri sonrası enflasyon ve cari açık konusunda gerekli adımları atacağız” diye konuştu. Kurdaki dalgalanmayı yakından takip ettiğini belirten Erdoğan, "Kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesebilecek imkanlara da sahibiz” dedi.

Erdoğan ayrıca halkın döviz yerine TL kullanması yönünde çağrıda bulundu.

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