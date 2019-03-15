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T.C. Sağlık Bakanlığı, prezervatif dağıtacak: Uzunluğu 16 cm'den az olmayacak, pürüzsüz ve kayganlaştırıcı ile kaplı olacak

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T.C. Sağlık Bakanlığı, prezervatif dağıtacak: Uzunluğu 16 cm'den az olmayacak, pürüzsüz ve kayganlaştırıcı ile kaplı olacak
T.C. Sağlık Bakanlığı, prezervatif dağıtacak: Uzunluğu 16 cm'den az olmayacak, pürüzsüz ve kayganlaştırıcı ile kaplı olacak

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların cinsel yollarla bulaşan hastalıklardan korunması ve doğum kontrolünün sağlanması amacıyla 402 bin prezervatif dağıtacak. İhale yoluyla alınacak prezervatiflerin üzerinde "T.C. Sağlık Bakanlığınca parasız verilir, satılamaz” uyarısı yer alacak.

Sözcü'nün aktardığına göre, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü doğum kontrolünün sağlanması ve cinsel yollarla bulaşan hastalıkların önüne geçilmesi amacıyla 402 bin prezervatif dağıtacak. Prezervatifin alımı için ihale yapılacak.

Alınacak olan prezervatiflerin lateks ya da doğal kauçuktan üretilmiş olması, düz, pürüzsüz olması, yüzeyin kayganlaştırıcı ile kaplı olması isteniyor.

Uzunluğu 16 cm'den az olmaması istenen prezervatiflerin alımı ile ilgili ihale 5 Nisan'da Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. İhale ile satın alınacak olan prezervatiflerin üzerinde “Tek kullanımlıktır”, “Serin ve kuru yerde doğrudan güneş ışığından uzak saklanmalıdır”, “Oda sıcaklığında saklayınız” ve “T.C. Sağlık Bakanlığınca parasız verilir, satılamaz” uyarıları yer alacak.

Türkiye'de ortalama penis boyu

EveryoneWeb adlı internet sitesi, erkeklerin ülkelere göre penis boylarını araştırarak bunları dört kategoride sıralamıştı. En küçükten en büyüğe doğru yapılan sıralama, "Kırmızı", "Turuncu", "Sarı" ve "Yeşil" olarak belirtilmişti. Buna göre Türkiye'deki erkeklerin penis boyu, "11,93-13,97 cm" arasındaki "Turuncu" bölgede.

Araştırmada sınıflandırmalar şu aralıklara göre yapıldı: Kırmızı: 9,65-11,68 cm.; Turuncu: 11,93-13,97 cm; Sarı: 14,22-15,74 cm; Yeşil: 16,02-18,03 cm.

Ülkelere göre erkeklerin penis boylarının sınıflandırıldığı araştırmada, Kongo 18 cm ile en büyük penis boyuna sahip erkeklerin bulunduğu ülke olduğunu ortaya koydu. Sıralamanın en sonunda ise 9,6 cm penis boyu ile Kuzey Koreli erkekler yer aldı.

Türkiye'deki erkeklerin ortalaması ise 13,9 cm olarak belirlendi. Araştırmaya göre bu aynı zamanda dünya ortalaması ile aynı.

EveryoneWeb'in araştırmasına göre, Güney Amerika kıtası 16.1 cm ortalama ile en büyük penisli kıta oldu.

Araştırmaya göre, dünyada erkeklerin sadece yüzde 3'ü 20 cm'den büyük penise sahip, ekstra büyüklükte kondom kullanan erkeklerin oranı ise, sadece yüzde 6 olarak belirlendi.

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