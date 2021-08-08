TDP Gençlik Örgütü’nde MYK ve Genel Sekreter Belirlendi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Meclisi, Arda Çileker başkanlığında ilk toplantısını dün gerçekleştirdi.
Olağan Gençlik Kurultayı'nın ardından ilk kez toplanan 25 kişilik Gençlik Meclisi toplantısında Genel Sekreter ve Merkez Yönetim Kurulu belirlendi.
Genel Sekreterlik görevine Çise Erdoğa'nın getirildiği toplantıda, MYK şu isimlerden oluştu: Ergün Bey, Ezgi Özyiğit, Mehmet Karanar, Sis Asilsoy, Tuğdem Berksel.
29 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen TDP Gençlik Örgütü 6. Olağan toplantısında TDP Gençlik Örgütü başkanlığına Arda Çileker getirilmiş, ayrıca ilk kez de 25 kişilik Gençlik Meclisi oluşturulmuştu.
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