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THY uçakları zamanında kalktı olay oldu

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"THY, zamanında kalkışta yüzde 94’ü yakaladı" denildi.
THY uçakları zamanında kalktı olay oldu

"Türk Hava Yolları (THY), dün icra ettiği seferlerde yüzde 94,1 zamanında kalkış oranını yakalamayı başardı."

Haberin başlığı "THY, zamanında kalkışta yüzde 94’ü yakaladı" şeklinde duyuruldu.

Türk Hava Yolları (THY), dün icra ettiği seferlerde yüzde 94,1 zamanında kalkış oranını yakalamayı başardı.05 Aralık 2018 Çarşamba 11:05 facebookta paylaş Share on Google+ yazıyı büyütyazıyı küçült THY, zamanında kalkışta yüzde 94ü yakaladı THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY seferleriyle ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. “THY, zamanında kalkıyor.” diyen Ekşi, “Salı günü seferlerimizi yüzde 94,1 oranında zamanında gerçekleştirdik. Sizleri emniyet ve konforla gideceğiniz yere zamanında ulaştırmaktan mutluyuz. THY sizlerin gururu." ifadelerini kullandı.

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