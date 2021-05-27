Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen Uluslararası Sinema Sempozyumu 14 – 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İletişim Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlencek olan 1.Uluslararası Sinema Sempozyumu’na sayılı günler kaldı. “Kültür, Sinema İlişkisi ve Sinema Dilinde Kültür” başlığıyla 14 – 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek sempozyumda sinema ve kültür ilişkisi tartışılacak.Sempozyumda, davetli konuşmacılar Prof. Dr. Oğuz Adanır ve Prof. Dr. Serdar Öztürk birer sunum yapacak. Sempozyum çerçevesinde yer alacak dijital fotoğraf sergisinde ise Türk dünyası ülkelerinin kültür, göç, insan, yaşayış, ve aile kavramlarını içeren fotoğraflar sergilenecek.

Sunumlar herkesin katılımına açık

İletişim Fakültesi ve İletişim Araştırmaları Merkezi tarafından gerçekleştirilecek Uluslararası Sinema Sempozyum’adavetli katılacak isimler sinema ve kültür konularında sunumlar yapacak. Prof. Dr. Oğuz Adanır,14 Haziran 2021 Pazartesi saat 11.00’de “Kültür – Zihniyet ve Sinema Arasında Karşılıklı Etkileşim” konulu bir sunum gerçekleştirecek. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztürk ise 15 Haziran 2021 Salı saat 11.00’de “Türk tarihinde kahvehane mekanı örneğinde alternatif kamusal alan: Duygusal kamusal alan” başlıklı bir sunum yapacak. 16 Haziran 2021 Çarşamba günü ise Bilkent Öğretim Üyesi Dr.Andreas Treske “Çevirimiçi Video” konulu bir sunum gerçekleştirecek. Çevrimiçi gerçekleştirilecek sunumlar, ilgi duyan herkesin katılımına açık olacak.

Dijital Fotoğraf Sergisi de Gerçekleştirilecek

Sempozyum çerçevesinde ayrıca “Dijital Fotoğraf Sergisi” de gerçekleştirilecek. Türk dünyası ülkelerinin kültür, göç, insan, yaşayış ve aile kavramları çerçevesinde fotoğrafların dijital ortamda yayınlanacağı sergi için son başvuru tarihi ise 10 Haziran 2021 olarak açıklandı. Dijital fotoğraf sergisinde sergilenecek fotoğraflar için başvurular ise icw.neu@neu.edu.tr adresine yapılacak. Fotoğrafların 30 cm boyutunda ve 300 dpi çözünürlükte jpg formatında gönderilmesi gerekiyor.

İletişim Fakültesi – İletişim Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Sinema Sempozyumu çerçevesinde gerçekleştirilecek dijital fotoğraf sergisinin seçici kurulunda ise Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu, Doç. Dr. Fevzi Kasap, Yrd. Doç. Dr. Birsel Matara, fotoğraf sanatçıları Gazi Yüksel ve İlke Vural Coşkuner ile fotoğrafçı ve görsel sanatçı Fuat Boğaç Evren yer alıyor.

Doç.Dr.Fevzi Kasap: “Sempozyum dünyanın her yerinden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşecek.”

Uluslararası Sinema Sempozyumu düzenleme kurulu üyelerinden Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, Sempozyumun çevrimiçi ortamda ve birçok ülkeden akademisyenin katılımıyla gerçekleştirileceğini belirterek,söz konusu sempozyuma katılarak bildiri sunan akademisyenlerin bildirilerinin makale olarak yayınlanmasına da olanak sağlanacağını vurguladı.Sempozyum için son başvuru ve bildiri özetlerini gönderme tarihinin 30 Mayıs 2021 olacağını açıklayan Doç. Dr. Fevzi Kasap, bildiri özetlerininusc2021@neu.edu.tr adresine gönderilebileceğini belirterek,bildirilerin düzenleme kurulu tarafından değerlendirilip seçilmesinin ardından dünyanın birçok ülkesinden akademisyen çevirim içi ortamda bildirilerini sunarak katılımcılarla paylaşacaklarını söyledi.

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali işbirliğinde gerçekleştirilecek sempozyumun düzenleme kurulu Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Fevzi Kasap, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik, Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay ve Dr. Öğretim Üyesi Zuhal Çetin Özkan’dan oluşuyor.