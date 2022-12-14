Ve Arjantin finalde… 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan’ı 3-0 mağlup eden Arjantin ilk finalist oldu. Milyonlara unutulmaz bir gece yaşatan Lionel Messi’nin en büyük hayali için önünde sadece tek maç kaldı.

Arjantin’de Messi’nin en büyük hayali için artık sadece tek maç kaldı. Koleksiyonundaki tek eksik ve en büyük kupa olan Dünya Kupası’nı kariyerinin son turnuvasında almak isteyen Messi Hırvatistan karşısında adeta şov yaptı.

AÇILIŞI YAPTI, REKORU KIRDI

32. dakikada perde penaltı golü ile açıldı. Enzo Fernandez’in güzel pasıyla savunmanın arkasına sarkan Julian Alvarez, ceza sahası içinde vuruşunu yaptıktan sonra kaleci Dominik Livakovic’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Daniele Orsato beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Messi oldukça sert ve etkili bir penaltı kullandı ve Arjantin’i 1-0 öne geçirdi.

Dünya Kupası’ndaki 11. golünü atan Lionel Messi, Gabriel Batistuta’yı geride bırakarak kupa tarihinin en golcü Arjantinli oyuncusu olmayı başardı.

39’da Arjantin, Julian Alvarez’in golüyle farkı 2’ye çıkardı. Lionel Messi’nin pasıyla orta alanda topla buluşan Julian Alvarez, topu çok iyi sürerek ceza alanı içine girdi. Hırvatistan savunmanın bir türlü uzaklaştırmadığı topu tekrar önünde bulan Julian Alvarez, altıpas içinde vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.

KAPANIŞTA RESİTAL SUNDU

Dünya’nın gözlerini alamadan takip ettiği Messi o gözlerin pasını 69’da sildi. Sağ kanattan çizgi üzerinde yaptığı müthiş hareketlerle ceza alanı içine giren Lionel Messi, Josko Gvardiol’dan sıyrıldıktan sonra pasını Julian Alvarez’e çıkardı. Julian Alvarez, altıpas önünden sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.

Lusail Iconic Stadyumu’nu hınca hınç dolduran Arjantinli taraftarlara, ekranları başında izleyen milyonlara muhteşem bir gece yaşatan Messi final için beklemeye geçti.

Son Dünya Kupası’nda kupayı Fransa’ya kaptıran Hırvatistan bu kez finale yükselmeyi başaramadı. Arjantin’in finaldeki rakibi Fas-Fransa maçının galibi olacak. Katar’daki muhteşem final 18 Aralık Pazar günü TSİ 18.00’de oynanacak.