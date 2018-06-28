Yakın Doğu İlkokulu'nun Yıllarca Süren Çalışmaları Sonucu 24 Ders Kitabı Örgün Eğitime Kazandırıldı…

Yakın Doğu İlkokulunun yıllarca süren çalışmaları sonucu örgün eğitime kazandırdığı ve Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları tarafından basılan 24 ders kitabıyla ilgili Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Salonda basın toplantısı düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan moderatörlüğünde gerçekleşen basın toplantısında, Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Hasan Yükselen, Müdür Muavinleri Mehmet Süleymanoğlu ile İzzet Yılmaz ve kitapları hazırlayan öğretmenler hazır bulundu. Yakın Doğu İlkokulu öğretmenleri tarafından hazırlanarak örgün eğitime kazandırılan 24 ders kitabı ile ilgili bilgilerin aktarıldığı toplantıda, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından İtibaren 4. ve 5. sınıfların ders müfredatına “Robotik Kodlama” dersinin eklendiği de açıklandı.

Toplantıda ilk sözü alan Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Hasan Yükselen, Yakın Doğu İlkokulunun geçmişten günümüze kadar attığı adımları anlatarak, hazırladıkları kitapların öğrencilere, velilere ve genç öğretmenlere büyük yarar sağlayacağını vurguladı.

Hasan Yükselen: “Milli Eğitim Müfredatına Yeni Kitaplar Kazandırmaya Devam Edeceğiz…”

Yakın Doğu İlkokulunun 197 öğretmen, 9 bilgisayar laboratuvarı, 4 kapalı spor salonu, 6 jimnastik, 7 resim, 7 müzik, 3 özel eğitim, 5 kurs odası ve 4 yemekhanesi ile büyük bir eğitim kurumu olduğunu anlatan Okul Müdürü Yükselen, öğretmenlerin de devlet okullarından emekli olmuş başarılı öğretmenler arasından ve alanlarıyla ilgili üniversite mezunu genç nesilden seçildiğini söyledi.

Öğrencilerin hiçbir ek ders almaya ihtiyaç duymadan yetiştirildiğini ifade eden Yükselen, devlet okullarındaki ders programına ilaveten 5 ders İngilizce, 3 ders bilgisayar ve bilgisayar destekli eğitim ile İngilizce Fen ve Matematik dersleri verdiklerini belirtti. Sınıflarda internet ve projeksiyonlardan yararlanarak ders verildiğini dile getiren Hasan Yükselen, Robotik Kodlama dersinin 4. ve 5. Sınıfların müfredatına konulacağını ifade etti.

Eğitim öğretim yanında öğrencilerin resim, müzik, bilgisayar ve spor alanında kendilerini geliştirmelerine büyük önem verdiklerini belirten Yükselen, spor yarışmalarında KKTC birincilikleri, resim, afiş ve kompozisyon yarışmalarında da birçok birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyonlar kazandıklarını söyledi.

Eğitim kalitelerini artırmak için yeni adımlar attıklarını bunun için de Milli Eğitim Bakanlığının kitaplarına ilaveten kendi ders kitaplarını yazarak öğrencilere sunduklarını söyleyen Okul Müdürü Hasan Yükselen “Bu kitaplar sayesinde öğrencilerimiz teksirden kurtulacaklardır. Bol soru çözecekler, yaptıkları hataları da görme imkanı bulacaklardır. Konu anlatımlı, örnek sorulu ve araştırmalı kitaplarımız çocuğuna yardımcı olmak isteyen velilere de büyük destek olacaktır” dedi.

Yükselen konuşmasının sonunda yeni kitapların yazımlarının devam ettiğini belirterek kitap yazımında emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Mehmet Süleymanoğlu: “Kitaplar Çağımızın İhtiyacı Olan Bilgi ve Metodlar Kullanılarak Hazırlandı…”

Okul Müdürü Yükselenin konuşmasından sonra söz alan Müdür Muavini Mehmet Süleymanoğlu, ilkokul müfredatına yönelik ihtiyaç duyulan kitapların büyük bir özveri, emek ve titizlikle hazırlandığını söyledi.

Mehmet Süleymanoğlu, çağımızın ihtiyacı olan bilgi ve metotların kullanarak hazırlanan kitapların sadece kendi okul öğrencileri için değil, milli eğitimde okuyan tüm ülkemizin çocuklarına hizmet olarak ulaşmasını hedeflediklerini belirtti. Yakın Doğu İlkokulunda, Milli Eğitimin öngördüğü müfredatta belirtilen temel derslerin ötesinde çağın ihtiyacı olan derslerin verildiğini vurgulayan Süleymanoğlu, çocukların evde de faydalanabileceği bilgisayar kullanımı ve yazılım konusunda ihtiyaç duyulan kitapları hazırladıklarını söyledi.

4. ve 5. Sınıf Ders Müfredatına Temel Ders Olarak “Robotik Kodlama” Dersi Eklendi…

Süleymanoğlu, dünyada gelişen öğrenim trendlerini yakından takip ettiklerini, eğitimin yazılım ve bilgi teknolojilerine doğru kaydığını dile getirerek, bu çerçevede “Robotik Kodlama” dersinin 2018-2019 eğitim öğretim yılında 4. ve 5. sınıflara temel ders olarak konulduğunu vurguladı. Robotik Kodlamanın ne olduğunu konusunda basın mensuplarına bilgi veren Mehmet Süleymanoğlu, “Çocuklar lego parçalarını birleştirip onlara küçük motorlar koyarak ve yazılımlar yükleyerek kullanıyorlar. Örneğin uzaktan kontrol ile kırmızı ışıkta durabilen arabalar yapıp oyun oynuyorlar. Bu basit yazılımlar bugün yazılım alanında dev şirketlerin çalışmalarının ve projelerinin temelini oluşturuyor” dedi.

Sözlerinin sonunda çağın ihtiyaçlarını yakalama gayreti içerisinde olduklarını, bu heyecanı taşıyan bilim yuvası olma gayretini her gün artıran Yakın Doğu Üniversitesi’nden aldıklarını belirten Süleymanoğlu, büyük özveri ile kitapları hazırlanmasında emek veren öğretmenler ile her zaman onları teşvik eden ve kitapların hazırlanma sürecine destek sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyetine teşekkür etti.

İzzet Yılmaz: “Okul Öncesinden Beşinci Sınıfa Kadar Bütün Ders Kitaplarıyla İlgili Çalışmalar Yaptık…”

Süleyman Manavoğlu’nun ardından söz alan Müdür Muavini İzzet Yılmaz, hazırlanan kitaplarda hangi metodolojilerin kullanıldığını anlatarak kitapların hazırlanmasına katkı koyan öğretmenlere teşekkür etti.

Ders müfredatları ve konular ile ilgili çalışmalar yaparak kitaplar hazırladıklarını belirterek sözlerine başlayan İzzet Yılmaz, 24 tane kitabı örgün eğitime kazandırdıklarını söyledi. Okul öncesinden başlayarak 5. sınıfa kadar tüm kitaplarla ilgili çalışmalar başlattıklarını dile getiren Yılmaz, önümüzdeki eğitim öğretim yılında bütün sınıflarda gerekli olan ders kitaplarını bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yılmaz, Okul Öncesi için Beklem Rıza önderliğinde “Çizgi Çalışmaları”, “Sayılar” ile “Ses ve Yazım” çalışmaları kitaplarının müfredata uygun şekilde, çocukların becerilerini geliştirme çalışmaları kullanarak hazırlandığını anlatan İzzet Yılmaz hazırlanan kitapları şu şekilde sıraladı: “Birinci sınıflar için Matematik, Türkçe ve Hayat Bilgisi kitapları hazırladık. İkinci sınıflar için 2018-19 öğretim yılında kullanılmak üzere Hayata Bilgisi kitabı hazırlandı. Üçüncü sınıflar içinse bu yıl başarıyla uygulanan ve gelecek yıl müfredatta uygulanacak olan Hayat Bilgisi kitabı geliştirildi. Dördüncü sınıflar için Bülent Coşar önderliğinde konu anlatımlı, uygulamalı, genel değerlendirmeli ve testler içeren bir kitap oluşturuldu. Beşinci sınıflar için ise Burhan Gürdal ve Bülent Coşar önderliğinde müfredata uygun Türkçe ve Matematik Soru Bankaları şeklinde 4 kitap hazırladık. İngilizce öğretmeni Helen Beyzade başkanlığında yine beşinci sınıf öğrenciler için iki kitap var. Birinci ve beşinci sınıfa kadar Selda Tezer öncülüğünde Bilgisayar kitapları hazırlandı. Dördüncü ve beşinci sınıflar için hiçbir okulda olmayan Ebru Karacaoğlu Çelik tarafından İngilizce Fen kitapları hazırladık. Bu kitabımız geçtiğimiz eğitim öğretim yılında başarıyla uygulandı.” Yılmaz, sözlerinin sonunda kitapları hazırlayan öğretmenlerin büyük bir özveri gösterdiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.