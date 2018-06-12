YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2018-2019 Öğretim Yılı için Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları Başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2018-2019 Öğretim Yılı için Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, programlarımız YÖK ve YÖDAK onaylı olup 2018-2019 Öğretim Yılı için 40 Lisans, 15 Yüksek Lisans ve 5 Doktora öğrencisi kabul edecektir. Sınavlar 4-5 Temmuz 2018 saat 10.00’da ve 18-19 Eylül 2018’de olmak üzere ayrı ayrı iki sınav gerçekleştirilecektir. Sınav, Eğitim Sarayı Giriş Katı, Müzik Öğretmenliği Koro-Orkestra Sınıfı’nda yapılacaktır. Temmuz ayındaki yetenek sınavına giremeyen öğrenciler, 18-19 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak olan özel yetenek sınavına girebileceklerdir..

Kayıt Yapılabilecek Adresler:

• Yurt dışında bulunan T.C. yurttaşı adaylar, bulundukları illerdeki Yakın Doğu Üniversitesi Temsilciliklerine veya ertem.nalbantoglu@neu.edu.tr adresine;

• KKTC’de bulunan T.C. ve KKTC yurttaşı adaylar ise Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya 0392 223 64 64 numaralı telefonu arayarak ön kayıt yaptırabileceklerdir.

*Ön kayıtlar ücretsizdir.

Lisans Sınav İçeriği:

• Tartım tekrarı

• Tek ses, aralık, akor

• Tonal – makamsal ezgi tekrarı

• Öğrencinin hazırladığı şarkı

• İstiklal Marşı

• Öğrencinin çalgı performansı

• Yazılı sınav – mülakat.

Yüksek Lisans Sınav İçeriği:

Yazılı:

• Eser çözümleme

• Müzik Eğitimi ile ilgili sorular

Sözlü:

• Lisans üstü seviyede 1 etüt, 1 eser

• Sözlü mülakat

Doktora Sınav içeriği:

Yazılı:

• Eser çözümleme

• Müzik Eğitimi ile ilgili sorular

Sözlü:

• Doktora seviyesinde 1 etüt, 1 eser

• Sözlü mülakat

*Detaylı bilgi için ertem.nalbantoglu@neu.edu.tr adresine e-posta yollayabilir ya da (0392) 223 6464–168 numaralı telefondan bölüme ulaşabilirsiniz.