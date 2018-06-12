YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2018-2019 Öğretim Yılı için Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları Başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, programlarımız YÖK ve YÖDAK onaylı olup 2018-2019 Öğretim Yılı için 40 Lisans, 15 Yüksek Lisans ve 5 Doktora öğrencisi kabul edecektir. Sınavlar 4-5 Temmuz 2018 saat 10.00’da ve 18-19 Eylül 2018’de olmak üzere ayrı ayrı iki sınav gerçekleştirilecektir. Sınav, Eğitim Sarayı Giriş Katı, Müzik Öğretmenliği Koro-Orkestra Sınıfı’nda yapılacaktır. Temmuz ayındaki yetenek sınavına giremeyen öğrenciler, 18-19 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak olan özel yetenek sınavına girebileceklerdir..
Kayıt Yapılabilecek Adresler:
• Yurt dışında bulunan T.C. yurttaşı adaylar, bulundukları illerdeki Yakın Doğu Üniversitesi Temsilciliklerine veya ertem.nalbantoglu@neu.edu.tr adresine;
• KKTC’de bulunan T.C. ve KKTC yurttaşı adaylar ise Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya 0392 223 64 64 numaralı telefonu arayarak ön kayıt yaptırabileceklerdir.
*Ön kayıtlar ücretsizdir.
Lisans Sınav İçeriği:
• Tartım tekrarı
• Tek ses, aralık, akor
• Tonal – makamsal ezgi tekrarı
• Öğrencinin hazırladığı şarkı
• İstiklal Marşı
• Öğrencinin çalgı performansı
• Yazılı sınav – mülakat.
Yüksek Lisans Sınav İçeriği:
Yazılı:
• Eser çözümleme
• Müzik Eğitimi ile ilgili sorular
Sözlü:
• Lisans üstü seviyede 1 etüt, 1 eser
• Sözlü mülakat
Doktora Sınav içeriği:
Yazılı:
• Eser çözümleme
• Müzik Eğitimi ile ilgili sorular
Sözlü:
• Doktora seviyesinde 1 etüt, 1 eser
• Sözlü mülakat
*Detaylı bilgi için ertem.nalbantoglu@neu.edu.tr adresine e-posta yollayabilir ya da (0392) 223 6464–168 numaralı telefondan bölüme ulaşabilirsiniz.
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