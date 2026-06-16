Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen çekilişte 3 milyon TL'lik büyük ikramiye "61382" numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Haziran 2026 tarihli Devlet Piyangosu çekildi.

Çekilişte 3 milyon TL'lik büyük ikramiye "61382" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Girne ajanımız Mehmet Onat tarafından satıldı.

20 TEMMUZ’DA 7,5 MİLYON TL

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 20 Temmuz’da gerçekleşecek. 7,5 milyon TL’lik büyük ikramiye için düzenlenecek ve çıkana kadar olan çekilişin biletleri 16 Haziran tarihinden itibaren satışa sunulacak.