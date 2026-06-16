Arıklı: Seçim yasası değişsin, sonra ister 60 gün ister 6 ay sonra sandığa gidelim

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda değişiklik yapılmasına yönelik çağrısını yineledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıklı, YDP’nin kurulduğu günden bu yana seçim yasasının değiştirilmesini talep ettiğini belirterek, bu doğrultuda hazırladıkları yasa önerisinin halen Meclis’te beklediğini söyledi.

“Gelin bu yasa önerisini görüşelim. Ondan sonra ister 60 gün, ister 6 ay sonra seçime gidelim. Bizim için fark etmiyor” diyen Arıklı, YDP’nin dört temel değişiklik talebi bulunduğunu kaydetti.

Arıklı, taleplerini şöyle sıraladı:

Karma oyun kaldırılması, bunun mümkün olmaması halinde ise sistemin basitleştirilmesi,

Seçim bölgelerinin Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne olmak üzere üçe indirilmesi,

Seçim barajının yüzde 7’ye yükseltilmesi,

Siyasi partilerin Türkiye’deki örneklerde olduğu gibi ittifak yaparak seçime girebilmelerine imkan tanınması.

YDP’nin önerilerine Demokrat Parti’nin de destek verdiğini ifade eden Arıklı, “Ortağımız UBP’nin ve muhalefetin bu konulardaki düşüncelerini merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.